Habertürk Program Koordinatörü Ecevit Kılıç Kanalda Yaşananları Anlattı

Habertürk Program Koordinatörü Ecevit Kılıç Kanalda Yaşananları Anlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.12.2025 - 19:49 Son Güncelleme: 18.12.2025 - 20:00

Habertürk’te Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından kanalda sular durulmuyor. Yaşanan gelişmeler sonrasında TMSF yönetimi tarafından işten çıkarıldığı iddia edilen Program Koordinatörü Ecevit Kılıç izne ayrıldığını açıkladı ve kanal içerisinde yaşanan süreçleri anlattı. Kılıç’ın açıklamalarında “Kurulan çirkin ve çürümüş sistemi fark ettiğim anda buna itiraz ettim ve Habertürk İnsan Kaynakları yönetimine bu rezillikleri defalarca bildirdim. Ardından dönemin CEO'su Kenan Tekdağ ile bu konuyu iki kez konuştum. İkisinde de 'Bunlar burada asla olmaz' yanıtını verdi” dedi.

Habertürk kanalında yaşanan türlü gelişmeler sonrasında kanal içerisinde neler yaşandığı herkes tarafından merak edilen bir konu haline geldi.

Habertürk kanalında yaşanan türlü gelişmeler sonrasında kanal içerisinde neler yaşandığı herkes tarafından merak edilen bir konu haline geldi.

Kanalın önemli isimlerinden program koordinatörü Ecevit Kılıç süreç boyunca kanalda yaşananları sosyal medya hesabından anlattı. İşte Ecevit Kılıç’ın açıklamaları: 

“Gazetecilik hiçbir ahlaksızlığın vesilesi olamaz. 

Hele hele uyuşturucu ve fuhuş gibi ahlaksızlıkların asla. 

Ancak bu sürecin bizi ilgilendiren kısmı; bunu yapanların, üç kuruşa çalışan emekçileri bu çürümüş çarka dahil etmeye çalışmalarıdır.

Aynı şekilde bu ahlaksızlıklara ve baskılara itiraz eden ve dahil olmamaya çalışanların fişlenmeleri, ekrana çıkarılmamaları ve hatta başka bahane ve iftiralarla işten çıkarılmaları bizi ilgilendirir.

Kurulan çirkin ve çürümüş sistemi fark ettiğim anda buna itiraz ettim ve Habertürk İnsan Kaynakları yönetimine bu rezillikleri defalarca bildirdim. Ardından dönemin CEO'su Kenan Tekdağ ile bu konuyu iki kez konuştum. İkisinde de 'Bunlar burada asla olmaz' yanıtını verdi.

Üstelik bir süre sonra bu çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi. TMSF yönetiminin gelmesiyle izinlerinden dönen arkadaşlarımız görevlerine devam etti.

Ancak bir süre sonra; bir önceki yönetim tarafından gönderilmek istenen editörler herhangi bir sebep gösterilmeden işten çıkarıldı. 

Genel Yayın Yönetmeni'nin gözaltına alınmasıyla TMSF tarafından atanan Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Sefa 'Sizlerin sosyal medyada yazılan çizilenlere karşı tavır almanız gerekir' demesi üzerine ben de 'Sizin öncelikli olarak bu çürümüş sisteme son vermeniz gerekir, bu çirkin çarkın içinde ilişkileri somutlaşan isimleri, şikayete konu olan kişileri temizlemeniz lazım' dedim.

Ne yazık ki olumlu bir cevap alamadım.

Birkaç gün sonra da işten çıkarılacağım söylendi.Yaşananların hassasiyetinden dolayı yıllık izni çıkmayı ben istedim. 

TMSF yönetimi de 'tamam' dedi.

Şu anda da izindeyim. 

Durum bundan ibaret.”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
