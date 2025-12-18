Habertürk Program Koordinatörü Ecevit Kılıç Kanalda Yaşananları Anlattı
Habertürk’te Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından kanalda sular durulmuyor. Yaşanan gelişmeler sonrasında TMSF yönetimi tarafından işten çıkarıldığı iddia edilen Program Koordinatörü Ecevit Kılıç izne ayrıldığını açıkladı ve kanal içerisinde yaşanan süreçleri anlattı. Kılıç’ın açıklamalarında “Kurulan çirkin ve çürümüş sistemi fark ettiğim anda buna itiraz ettim ve Habertürk İnsan Kaynakları yönetimine bu rezillikleri defalarca bildirdim. Ardından dönemin CEO'su Kenan Tekdağ ile bu konuyu iki kez konuştum. İkisinde de 'Bunlar burada asla olmaz' yanıtını verdi” dedi.
Habertürk kanalında yaşanan türlü gelişmeler sonrasında kanal içerisinde neler yaşandığı herkes tarafından merak edilen bir konu haline geldi.
