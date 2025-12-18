onedio
Danla Bilic, İrem Sak, Aleyna Tilki Serbest Bırakılmıştı: Hastane Çıkışında İlk Kez Görüntülendiler

18.12.2025 - 18:58

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız’ın serbest bırakıldığı öğrenilmişti. Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen dört ünlü isim yapılan testlerin ardından hastane çıkışında ilk kez görüntülendi. Ünlü isimler muhabirlerin “geçmiş olsun” sözleri karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Kaynak: 2. Sayfa

İşte o anlar 👇

Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız’ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması gündeme damga vurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında test vermek adına dört ünlü isim Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Sevkin ardından testleri yapılan ünlü isimlerin serbest bırakılacağı öğrenilmişti. Şimdiyse hastane çıkışı görüntüleri kameralara yansıdı.

