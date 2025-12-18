Danla Bilic, İrem Sak, Aleyna Tilki Serbest Bırakılmıştı: Hastane Çıkışında İlk Kez Görüntülendiler
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız’ın serbest bırakıldığı öğrenilmişti. Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen dört ünlü isim yapılan testlerin ardından hastane çıkışında ilk kez görüntülendi. Ünlü isimler muhabirlerin “geçmiş olsun” sözleri karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
Kaynak: 2. Sayfa
Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız’ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması gündeme damga vurmuştu.
