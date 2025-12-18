onedio
Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak: Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan 4 Kişi İçin Karar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.12.2025 - 17:25 Son Güncelleme: 18.12.2025 - 18:08

Adli Tıp Kurumuna sevk edilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyanın fenomenleri Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, yapılacak testlerin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Ünlülerin serbest bırakıldığı açıklandı.

