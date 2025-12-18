Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak: Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan 4 Kişi İçin Karar
Adli Tıp Kurumuna sevk edilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyanın fenomenleri Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, yapılacak testlerin ardından serbest bırakıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın