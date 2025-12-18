Aleyna Tilki Gözaltına Alınmıştı: Evindeki Aramada Yasaklı Madde Bulundu mu?

Hakkında gözaltı kararı verilen Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, İrem Sak ve Aleyna Tilki gibi isimler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan Yusuf Güney, Melisa Döngel, Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli gibi isimler için de yakalama kararı çıkarıldı.

Jandarma ekipleri tarafından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen Aleyna Tilki’nin avukatı Ayşegül Mermer açıklamada bulundu.

Mermer, “Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgiler sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada” dedi.