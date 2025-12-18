Aleyna Tilki Gözaltına Alınmıştı: Evindeki Aramada Yasaklı Madde Bulundu mu?
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Aleyna Tilki olmuştu. Gözaltına alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen Aleyna Tilki’nin avukatı Ayşegül Mermer, evde yapılan aramada herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye yeni güne ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile uyandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avukat Ayşegül Mermer'den açıklama
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın