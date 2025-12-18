Cem Küçük Açıkladı: “Ela Rümeysa Cebeci Bana Üç Gündür Mesaj Atıyor”

Gazeteci Cem Küçük, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci hakkında iddialarda bulundu. Cebeci'nin kendisine mesajlar attığını söyleyen Küçük, 'Bana üç gündür mesaj atıyor. Yani bir İsmail Saymaz'a bir de bana attığını söyledi. Yani ben işte kullanmıyorum da estetik oldum da ondan uyuşturucu filan diye de ya telefonundan çıkanlar var. Bugünkü olay dışında. Ben uyuşturucu kullanmadım, temizim. Bana bir komplo kuruluyor filan gibi mesajlar attı' dedi.

Öte yandan uyuşturucu testi pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan 17 Aralık Çarşamba akşamı tutuklanmıştı.