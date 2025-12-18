onedio
Cem Küçük Açıkladı: "Ela Rümeysa Cebeci Bana Üç Gündür Mesaj Atıyor"

Cem Küçük Açıkladı: “Ela Rümeysa Cebeci Bana Üç Gündür Mesaj Atıyor”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2025 - 10:54

Uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı. Gazeteci Cem Küçük, Cebeci hakkında iddialarda bulundu. TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, 'Bana üç gündür mesaj atıyor. Yani bir İsmail Saymaz'a bir de bana attığını söyledi' dedi. 

Kaynak

Cem Küçük'ün açıklamaları şöyle:

"Ela Rümeysa Cebeci üç gündür bana mesaj atıyor."

"Ela Rümeysa Cebeci üç gündür bana mesaj atıyor."

Gazeteci Cem Küçük, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci hakkında iddialarda bulundu. Cebeci'nin kendisine mesajlar attığını söyleyen Küçük, 'Bana üç gündür mesaj atıyor. Yani bir İsmail Saymaz'a bir de bana attığını söyledi. Yani ben işte kullanmıyorum da estetik oldum da ondan uyuşturucu filan diye de ya telefonundan çıkanlar var. Bugünkü olay dışında. Ben uyuşturucu kullanmadım, temizim. Bana bir komplo kuruluyor filan gibi mesajlar attı' dedi. 

Öte yandan uyuşturucu testi pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan 17 Aralık Çarşamba akşamı tutuklanmıştı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
