Cem Küçük Açıkladı: “Ela Rümeysa Cebeci Bana Üç Gündür Mesaj Atıyor”
Uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı. Gazeteci Cem Küçük, Cebeci hakkında iddialarda bulundu. TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, 'Bana üç gündür mesaj atıyor. Yani bir İsmail Saymaz'a bir de bana attığını söyledi' dedi.
Cem Küçük'ün açıklamaları şöyle:
"Ela Rümeysa Cebeci üç gündür bana mesaj atıyor."
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
