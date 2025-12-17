Uyuşturucu Operasyonunda Adı Geçen İsimlerden Ela Rümeysa Cebeci Tutuklandı
Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından hakkında işlem başlatılan Ela Rumeysa Cebeci, İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Test sonucuna itiraz eden Cebeci, bulguların hatalı olduğunu öne sürdü. Ancak sevk edildiği sulh ceza hâkimliği, Cebeci’nin tutuklanmasına karar verdi.
Testi pozitif çıkmıştı.
Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçlamasıyla tutuklandı.
