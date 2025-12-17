onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Uyuşturucu Operasyonunda Adı Geçen İsimlerden Ela Rümeysa Cebeci Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda Adı Geçen İsimlerden Ela Rümeysa Cebeci Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.12.2025 - 20:25

Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından hakkında işlem başlatılan Ela Rumeysa Cebeci, İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Test sonucuna itiraz eden Cebeci, bulguların hatalı olduğunu öne sürdü. Ancak sevk edildiği sulh ceza hâkimliği, Cebeci’nin tutuklanmasına karar verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Testi pozitif çıkmıştı.

Testi pozitif çıkmıştı.

Türkiye genelinde yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen Ela Rumeysa Cebeci, kan ve saç örneklerinde yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından bugün ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Cebeci, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 5 Aralık’ta televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci ile Meltem Acet gözaltına alınmıştı. 

Cebeci ve Acet, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. 15 Aralık'ta ise Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenildi.

Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçlamasıyla tutuklandı.

Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçlamasıyla tutuklandı.

Ela Rümeysa Cebeci, bugün yeniden ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ek deliller doğrultusunda alınan savunmanın ardından Cebeci’nin “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandığını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
8
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın