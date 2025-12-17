Avusturya, Eurovision'da Filistin Bayraklarına Sansür Uygulamayacak
Yaklaşan Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapacak Avusturya kamu yayıncısı ORF, Filistin bayrağına yönelik herhangi bir yasak uygulanmayacağını ve İsrail temsilcisinin performansı sırasında yapılabilecek protestoların engellenmeyeceğini açıkladı. ORF, yarışmanın ifade özgürlüğü ve demokratik değerler çerçevesinde düzenleneceğini vurgularken, etkinlik boyunca barışçıl tepkilere müdahale edilmeyeceğinin altını çizdi. Yayıncı kuruluş, Eurovision’un politik tartışmalardan arındırılmış bir müzik organizasyonu olma hedefini koruduğunu, ancak seyircilerin bireysel tutum ve tepkilerinin bastırılmasının söz konusu olmadığını da belirtti.
İsrail kararı katılımı düşürdü.
Bayrağa sansür yok, İsrail protestosunda ses kısılmayacak.
İki kazanan ödüllerini iade etti.
