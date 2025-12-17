Avusturya, Eurovision'da Filistin Bayraklarına Sansür Uygulamayacak

Eurovision organizatörleri, mayıs ayında gerçekleştirilecek ve dünyanın en geniş izleyici kitlesine sahip televizyon müzik etkinliğine bu yıl 35 ülkenin katılacağını duyurdu. Bu rakam, yarışmanın katılım açısından genişletildiği 2003 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak dikkat çekiyor.

Katılımdaki düşüşün arkasında, İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda’nın yarışmadan çekilme kararı bulunuyor. Söz konusu yayıncılar, İsrail’in yarışmada yer almaya devam etmesine tepki göstererek, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısının ardından Gazze’de yaşanan sivil kayıplara vurgu yaptı ve bu koşullarda yarışmaya katılmanın etik olmadığını savundu.

“Müzikle Birleştik” sloganıyla düzenlenecek organizasyona rağmen, artan diplomatik gerilimler ve boykot kararlarının Eurovision’un bu yılki atmosferini belirgin biçimde etkilemesi bekleniyor. Yarışmanın, müzikten çok siyasi tartışmalarla anılma riski ise organizatörler açısından önemli bir sınav olarak görülüyor.