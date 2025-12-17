onedio
article/share
Avusturya, Eurovision'da Filistin Bayraklarına Sansür Uygulamayacak

Hakan Karakoca
17.12.2025 - 18:12

Yaklaşan Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapacak Avusturya kamu yayıncısı ORF, Filistin bayrağına yönelik herhangi bir yasak uygulanmayacağını ve İsrail temsilcisinin performansı sırasında yapılabilecek protestoların engellenmeyeceğini açıkladı. ORF, yarışmanın ifade özgürlüğü ve demokratik değerler çerçevesinde düzenleneceğini vurgularken, etkinlik boyunca barışçıl tepkilere müdahale edilmeyeceğinin altını çizdi. Yayıncı kuruluş, Eurovision’un politik tartışmalardan arındırılmış bir müzik organizasyonu olma hedefini koruduğunu, ancak seyircilerin bireysel tutum ve tepkilerinin bastırılmasının söz konusu olmadığını da belirtti.

İsrail kararı katılımı düşürdü.

Eurovision organizatörleri, mayıs ayında gerçekleştirilecek ve dünyanın en geniş izleyici kitlesine sahip televizyon müzik etkinliğine bu yıl 35 ülkenin katılacağını duyurdu. Bu rakam, yarışmanın katılım açısından genişletildiği 2003 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak dikkat çekiyor.

Katılımdaki düşüşün arkasında, İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda’nın yarışmadan çekilme kararı bulunuyor. Söz konusu yayıncılar, İsrail’in yarışmada yer almaya devam etmesine tepki göstererek, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısının ardından Gazze’de yaşanan sivil kayıplara vurgu yaptı ve bu koşullarda yarışmaya katılmanın etik olmadığını savundu.

“Müzikle Birleştik” sloganıyla düzenlenecek organizasyona rağmen, artan diplomatik gerilimler ve boykot kararlarının Eurovision’un bu yılki atmosferini belirgin biçimde etkilemesi bekleniyor. Yarışmanın, müzikten çok siyasi tartışmalarla anılma riski ise organizatörler açısından önemli bir sınav olarak görülüyor.

Bayrağa sansür yok, İsrail protestosunda ses kısılmayacak.

Ev sahibi Avusturya’nın kamu yayıncısı ORF, artan protestoların gölgesinde Eurovision sırasında seyircilerin Filistin bayrağı taşımasının engellenmeyeceğini ve İsrail’in sahne aldığı anlarda yükselmesi muhtemel yuhalamalara müdahale edilmeyeceğini duyurdu. Gösterinin baş yapımcısı Michael Kroen, yasalara uygun ve güvenlik açısından risk taşımayan tüm resmî bayraklara izin verileceğini belirterek yayın politikalarının sansür ya da yönlendirme içermeyeceğini ifade etti. Kroen, “Amacımız olan biteni olduğu gibi yansıtmak; hiçbir şeyi büyütmek ya da gizlemek gibi bir yaklaşımımız yok” dedi.

ORF Program Direktörü Stefanie Groiss-Horowitz ise İsrail’in geçtiğimiz yılki performansında olduğu gibi seyirciden gelen tepkilerin bastırılmayacağını ya da yapay alkışlarla dengelenmeyeceğini yineledi. Groiss-Horowitz, yayın sırasında izleyici tepkilerini manipüle etmeyeceklerini vurgulayarak “Hiçbir koşulda yapay alkış kullanmayacağız” ifadesini kullandı.

İki kazanan ödüllerini iade etti.

Eurovision’un eski kazananları İsviçreli Nemo ve İrlandalı Charlie McGettigan, İsrail’in yarışmaya katılımını protesto etmek amacıyla birincilik kupalarını EBU’ya iade etmeyi planladıklarını açıkladı. Geçen yılın birincisi Nemo, İsrail’in yarışmada yer almasının Eurovision’un savunduğunu iddia ettiği birlik ve kapsayıcılık değerleriyle çeliştiğini belirtti. McGettigan ise Nemo’nun çağrısını desteklediğini, kupasına ulaşabilirse onu da iade edeceğini ifade etti.

