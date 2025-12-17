onedio
Şişli'de Otomobil Yayaların Arasına Daldı: Ölü ve Yaralılar Var

Şişli'de Otomobil Yayaların Arasına Daldı: Ölü ve Yaralılar Var

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.12.2025 - 17:46

İstanbul Şişli'de bir otomobil ters yöne girdi. Önce motosiklete çarpan araç daha sonra kalabalık yaya grubunun içine girdi. Korkunç kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. 

Yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili incelemeler ise devam ediyor.

Şişli'de ters yöne giren otomobil, yayaların arasına daldı.

Şişli'de ters yöne giren otomobil, yayaların arasına daldı.

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı ters yöne girerek ilerledi. Otomobilin önce bir motosiklete çarptığı görüldü. Araç, daha sonra yayaların arasına daldı. 

Meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İlk belirlemelere göre altı kişinin yaralandığı aktarıldı. Çıkan yeni görüntüler, kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Sağlık çalışanlarının yerde yatan vatandaşlara kalp masajı yaptığı görüldü.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
