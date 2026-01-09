Çin Astrolojisine Göre En Gizemli 3 Burç: Ne Düşündüklerini Çözmek Zor

Ejderha burcu güçlü duruşu ve karizmasıyla dikkat çeker. Ancak bu gücün ardında sakladığı düşünceler kolay kolay ortaya çıkmaz. Herkes onun ne yaptığını görür ama neden yaptığını bilen çok azdır.

Ejderha planlarını paylaşmayı sevmez. Stratejik davranır, adımlarını sessizce hazırlar. Bu kontrollü tavır, onun hakkında sürekli bir “arka planda ne var” hissi yaratır. Gizemi, gücünü ne zaman ve nasıl kullanacağının bilinmemesinden gelir.