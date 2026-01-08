Çin Astrolojisine Göre En Çekici Burçlar: Bakışlar Hep Onlarda!

Ejderha burcu Çin astrolojisinin en karizmatik figürlerinden biri. Doğuştan gelen bir liderlik havası taşır ve bu durum çevresindekiler tarafından hemen hissedilir. Bulunduğu ortamda doğal bir otorite kurar, sözleri dikkatle dinlenir.

Ejderha’nın çekiciliği gösterişli olmaktan çok etkileyici bir duruştan gelir. Kendine güveni, hedeflerine olan inancı ve güçlü enerjisi insanları farkında olmadan kendine çeker. Yanındayken 'bir şey var ama ne?' dedirten burçların başında gelir.