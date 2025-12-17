İslam Memiş’ten 2026 İçin Bomba İddia: “Altın ve Gümüşle Vedalaşacağız”

Finans Analisti İslam Memiş, '2026’nın ikinci yarısından itibaren altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız' dedi.

Memiş, bu sözlerinin nedenini iseşu ifadelerle açıkladı:

'Bu altını tamamen bırakmak anlamında değil. Birikimi gerçek varlıklara dönüştürmek anlamında. Ev, arsa, gayrimenkul gibi... Kredi muslukları açıldığında emlak tarafında ciddi bir talep oluşacak. İnsanlar TL ihtiyacıyla altın satıp gayrimenkule yönelecek.'

Öte yandan İslam Memiş, 2026 yılında dünya genelinde altına vergi gelebileceğini de belirtti. Memiş, “Kazancın olduğu yerde vergi olur. Bu da altın yatırımcısıyla sistem arasında bir gerilim yaratabilir” diye konuştu.