İslam Memiş’ten 2026 İçin Bomba İddia: “Altın ve Gümüşle Vedalaşacağız”

Dilara Şimşek
17.12.2025 - 16:57

2025 yılında yatırımcısına kazandıran altının yeni yılda ne olacağı merak ediliyor. 'Altın fiyatları 2026'da ne olacak?' sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, 2026 altın fiyatları için bomba iddiada bulundu. TV100 yayınında konuşan İslam Memiş, '2026’nın ikinci yarısından itibaren altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız' dedi. Ünlü altın uzmanı Memiş, bu cümlesinin nedenlerini açıkladı.

2026'da altın ne kadar olacak? İslam Memiş'ten 2026 altın fiyatları için yeni tahmin.

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının 2026'da ne olacağına dair bir iddiada bulundu. Memiş, Ons altının 2026’da 4800-4880 dolar bandında olacağını tahmin ederken dünyanın önde gelen dev bankalarının da bu öngörüde bulunduğunu dile getirdi.

2021’de gram altının yüzde 88, 2023 yılında ise yüzde 86 yükseldiğinin altını çizen Memiş, “2022 öncesi yükselişler pandemi kaynaklıydı. 2022 sonrası ise döviz politikaları etkili oldu” dedi.

İslam Memiş'ten 2026 için bomba iddia.

Finans Analisti İslam Memiş, '2026’nın ikinci yarısından itibaren altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız' dedi. 

Memiş, bu sözlerinin nedenini iseşu ifadelerle açıkladı:

'Bu altını tamamen bırakmak anlamında değil. Birikimi gerçek varlıklara dönüştürmek anlamında. Ev, arsa, gayrimenkul gibi... Kredi muslukları açıldığında emlak tarafında ciddi bir talep oluşacak. İnsanlar TL ihtiyacıyla altın satıp gayrimenkule yönelecek.'

Öte yandan İslam Memiş, 2026 yılında dünya genelinde altına vergi gelebileceğini de belirtti. Memiş, “Kazancın olduğu yerde vergi olur. Bu da altın yatırımcısıyla sistem arasında bir gerilim yaratabilir” diye konuştu.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
