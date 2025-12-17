Alman Basını Türkiye’nin Yeşil Pasaportunu Yazdı: “Bu Durum Brüksel’in İşine Geliyor”

Türkiye’nin yeşil pasaport aracılığıyla geniş kesimi vizeden muaf tuttuğunu belirten haberde devlet memurları, akademisyenler, avukatlar ve daha pek çok kişi ile ailesinin bu haktan yararlanıldığı dile getirildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin iddiasına göre Avrupa Birliği, yeşil pasaport sayısı ve kapsamı konusunda Türkiye’den daha fazla şeffaflık talep ediyor. AB’nin bu konuyu sert krize dönüştürmekten kaçındığı ifade edilirken yaşanılan durumun diplomatik çevreler tarafından ‘bilinçli şekilde muğlak bıraktığı’ yorumunu doğuruyor.