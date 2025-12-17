Alman Basını Türkiye’nin Yeşil Pasaportunu Yazdı: “Bu Durum Brüksel’in İşine Geliyor”
Almanya’nın önde gelen gazetelerinden biri olan Frankfurter Allgemeine Zeitung, Türkiye’nin yeşil pasaport uygulamasıyla ilgili bir haber yayınlandı. Haberde yer alan iddialara göre Ankara, özel pasaportlar üzerinden Avrupa’ya vizesiz giriş hakkını kendisi belirliyor ve bu durum Brüksel’in ‘işine geliyor.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alman basını, yeşil pasaportla ilgili bir yazı kaleme aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AB ülkelerinin yeşil pasaportu tanımama yetkisi bulunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın