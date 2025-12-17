onedio
Alman Basını Türkiye’nin Yeşil Pasaportunu Yazdı: “Bu Durum Brüksel’in İşine Geliyor”

Alman Basını Türkiye'nin Yeşil Pasaportunu Yazdı: "Bu Durum Brüksel'in İşine Geliyor"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.12.2025 - 16:04

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden biri olan Frankfurter Allgemeine Zeitung, Türkiye’nin yeşil pasaport uygulamasıyla ilgili bir haber yayınlandı. Haberde yer alan iddialara göre Ankara, özel pasaportlar üzerinden Avrupa’ya vizesiz giriş hakkını kendisi belirliyor ve bu durum Brüksel’in ‘işine geliyor.'

Alman basını, yeşil pasaportla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Alman basını, yeşil pasaportla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Türkiye’nin yeşil pasaport aracılığıyla geniş kesimi vizeden muaf tuttuğunu belirten haberde devlet memurları, akademisyenler, avukatlar ve daha pek çok kişi ile ailesinin bu haktan yararlanıldığı dile getirildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin iddiasına göre Avrupa Birliği, yeşil pasaport sayısı ve kapsamı konusunda Türkiye’den daha fazla şeffaflık talep ediyor. AB’nin bu konuyu sert krize dönüştürmekten kaçındığı ifade edilirken yaşanılan durumun diplomatik çevreler tarafından ‘bilinçli şekilde muğlak bıraktığı’ yorumunu doğuruyor.

AB ülkelerinin yeşil pasaportu tanımama yetkisi bulunuyor.

AB ülkelerinin yeşil pasaportu tanımama yetkisi bulunuyor.

Haberde, 2019 yeşil pasaport rakamları paylaşıldı. 2019’da 1.7 milyon olan yeşil pasaport sayısının giderek arttığı dile getirildi.

AB ülkelerinin bu pasaportları tanımama yetkisi olduğunu ancak hiçbir ülkenin bu yönde karar almaya cesaret edemediğini belirtti. Mevcut durumu, Türkiye-Avrupa dengesi olarak yorumlaran gazete, Avrupa tarafının, sınırlı bir vizesiz geçiş karşılığında, siyasi açıdan riskli vize serbestisi tartışmasından uzak durduğunu kaydetti.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
