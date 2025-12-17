onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zam Tahmini Değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zam Tahmini Değişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.12.2025 - 12:44

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 18 Aralık günü gerçekleştirecek. Toplamda dört toplantı yapması beklenen komisyonun 31 Aralık gününe kadar bir rakam vermesi bekleniyor. Zam oranının ne kadar olacağı konuşulurken SGK uzmanı İsa Karakaş’tan yeni tahmin geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret için işverene yönelik “Elini taşın altına koymalılar” çağrısının ardından tahminler de değişmeye başladı. Karakaş, TGRT Haber’de yayınlanan ‘Bilmedikleriniz’ yayınında asgari ücretle ilgili konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasının ardından zam tahmini değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasının ardından zam tahmini değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen günlerde ilk kez 2026 asgari ücretle ilgili konuştu. İşverene seslenen Erdoğan, 'ellerini taşın altına koymaları' için çağrı yaptı. 

Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasına değinen SGK Uzmanı İsa Karakaş, tahminini güncelledi. Asgari ücrete minimum yüzde 25 maksimum yüzde 30 zam bekleyen Karakaş, 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısı yanıt buldu' diyerek açıklamalar yaptı.

"Asgari ücret zammı yüzde 32'lere kadar yükselebilir."

"Asgari ücret zammı yüzde 32'lere kadar yükselebilir."

İsa Karakaş, asgari ücret zammının yüzde 32'lere ulaşabileceğini dile getirerek, '29 bin TL'lik rakamları görebiliriz dedi. 

Karakaş'ın asgari ücret açıklaması şöyle oldu:

'Her programda aylardır sürekli yüzde 25’in altında olmayacak diye çok emin şekilde konuşuyordum. Bunu yaptığımız analizlere dayandırarak söylüyordum. İşveren kesimi başlangıçta çok katıydı. Yani yüzde 20’ler olsun gibisinden katıydı. Cumhurbaşkanının çağrısı sonrası işveren kesimi artık yüzde 25’lik rakamlara sıcak bakmaya başladı. Şu anda resmi ve gayriresmi olarak işveren kesimi ve hükümet arasında maliyet analizi yapılıyor. Bu analize göre asgari ücret ortaya çıkacak.

En az yüzde 25, maksimum yüzde 30 zam diyordum. Benim tavanım 28 bin 735 TL’ydi.  Şimdi yüzde 32’lere kadar Sayın Cumhurbaşkanı’nın tekrar inisiyatif kullanarak bunu yükseltmesi mümkün. Bu durumda 29 bin liralık rakamları görebiliriz ama 30 bin liralık rakamları asla göremeyiz.'

