Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zam Tahmini Değişti
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 18 Aralık günü gerçekleştirecek. Toplamda dört toplantı yapması beklenen komisyonun 31 Aralık gününe kadar bir rakam vermesi bekleniyor. Zam oranının ne kadar olacağı konuşulurken SGK uzmanı İsa Karakaş’tan yeni tahmin geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret için işverene yönelik “Elini taşın altına koymalılar” çağrısının ardından tahminler de değişmeye başladı. Karakaş, TGRT Haber’de yayınlanan ‘Bilmedikleriniz’ yayınında asgari ücretle ilgili konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasının ardından zam tahmini değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Asgari ücret zammı yüzde 32'lere kadar yükselebilir."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın