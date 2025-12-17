Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasının ardından zam tahmini değişti.

İsa Karakaş, asgari ücret zammının yüzde 32'lere ulaşabileceğini dile getirerek, '29 bin TL'lik rakamları görebiliriz dedi.

Karakaş'ın asgari ücret açıklaması şöyle oldu:

'Her programda aylardır sürekli yüzde 25’in altında olmayacak diye çok emin şekilde konuşuyordum. Bunu yaptığımız analizlere dayandırarak söylüyordum. İşveren kesimi başlangıçta çok katıydı. Yani yüzde 20’ler olsun gibisinden katıydı. Cumhurbaşkanının çağrısı sonrası işveren kesimi artık yüzde 25’lik rakamlara sıcak bakmaya başladı. Şu anda resmi ve gayriresmi olarak işveren kesimi ve hükümet arasında maliyet analizi yapılıyor. Bu analize göre asgari ücret ortaya çıkacak.

En az yüzde 25, maksimum yüzde 30 zam diyordum. Benim tavanım 28 bin 735 TL’ydi. Şimdi yüzde 32’lere kadar Sayın Cumhurbaşkanı’nın tekrar inisiyatif kullanarak bunu yükseltmesi mümkün. Bu durumda 29 bin liralık rakamları görebiliriz ama 30 bin liralık rakamları asla göremeyiz.'