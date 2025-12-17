Altın Fiyatları Yine Rekora Gidiyor: Gram Altın Bugün Ne Kadar Oldu?

Geçtiğimiz günü 4 bin 304 dolardan kapatan altının ons fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı. Altının ons fiyatı 4 bin 338 dolara kadar çıkarken, Türkiye’de gram altın 5 bin 953 liradan alıcı bulmaya başladı. Altının ons fiyatı, ABD ekonomisi için kritik verilerin “zayıf” gelmesiyle birlikte yükselirken, ABD’de Trump’ın gümrük vergisi kararının Yüksek Mahkeme’den döneceği beklentisi de arttı. Yüksek Mahkeme’nin gümrük vergisi kararlarını iptal etmesi durumunda yaşanacak kriz nedeniyle altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası bekleniyor.