onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Fiyatları Yine Rekora Gidiyor: Gram Altın Bugün Ne Kadar Oldu?

Altın Fiyatları Yine Rekora Gidiyor: Gram Altın Bugün Ne Kadar Oldu?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.12.2025 - 08:59

Geçtiğimiz günü 4 bin 304 dolardan kapatan altının ons fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı. Altının ons fiyatı 4 bin 338 dolara kadar çıkarken, Türkiye’de gram altın 5 bin 953 liradan alıcı bulmaya başladı. Altının ons fiyatı, ABD ekonomisi için kritik verilerin “zayıf” gelmesiyle birlikte yükselirken, ABD’de Trump’ın gümrük vergisi kararının Yüksek Mahkeme’den döneceği beklentisi de arttı. Yüksek Mahkeme’nin gümrük vergisi kararlarını iptal etmesi durumunda yaşanacak kriz nedeniyle altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yatırımlarını en değerli metale yönlendiren vatandaşlar, altın fiyatlarındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor.

Yatırımlarını en değerli metale yönlendiren vatandaşlar, altın fiyatlarındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor.

Altının ons fiyatı güne yükselişle başlarken, 4 bin 337 dolara kadar çıkan fiyatlar iç piyasayı da hareketlendirdi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı: 5.953 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı: 9.796 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı: 19.582 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını fiyatı: 38.958 TL

Altın fiyatları neden yükseliyor, daha fazla yükselir mi?

Altın fiyatları neden yükseliyor, daha fazla yükselir mi?

ABD’de tahmin piyasaları, Donald Trump’ın yüksek gümrük vergisi kararının Yüksek Mahkeme’den döneceği ihtimalini artırdı. Gümrük vergisi kararının ardından piyasalarda yaşanabilecek kaos nedeniyle altına talebin artması bekleniyor.

Öte yandan J.P. Morgan, altın tahminini 2026 yılı için 5 bin dolar olarak açıklarken, 2027 beklentisini ise 6 bin dolar seviyesine çıkardı.

Goldman Sachs ve Bank of America gibi finans kuruluşları da altın fiyatlarının 2026 yılı içinde 5 bin dolar seviyesini test edeceği yönündeki tahminlerini koruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın