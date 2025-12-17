onedio
İstanbul'a Kar Yağacak mı? Türkiye 'Zemheri' Soğuklarına Teslim Oluyor: 25 Aralık'tan Sonra Kar Geliyor!

kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.12.2025 - 07:29 Son Güncelleme: 17.12.2025 - 08:10

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırırken, halk arasında 'kara kış' olarak bilinen zemheri dönemi resmen başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günler için yoğun sis ve buzlanma uyarısı yaparken, İstanbul ve Marmara Bölgesi için beklenen kar yağışı tarihi ve sıcaklık düşüşleri de netleşmeye başladı.

Türkiye, halk takviminde kışın en sert ve acımasız günlerini ifade eden "zemheri" olarak adlandırılan dondurucu soğukların etkisi altına girmeye hazırlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklarından derlenen son verilere göre, 17 ile 22 Aralık tarihleri arasında yurdun çok büyük bir bölümünde yoğun sis, pus ve kuvvetli soğuk hava dalgası hakimiyetini ilan edecek. Özellikle Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinin rakımı yüksek noktalarında şimdiden yüzünü gösteren kar yağışlarının, önümüzdeki günlerde yoğun sisle birleşerek hayatı zorlaştırması ve etkisini daha geniş alanlara yayması bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinde de kış şartları ağırlaşıyor. Trakya ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yoğun bir sis tabakası beklenirken, gece saatlerinde sıcaklıkların donma noktası olan sıfır derecenin altına ineceği tahmin ediliyor. Megakent İstanbul'da vatandaşlar sabah saatlerinde termometrelerin 5 dereceyi gösterdiği ancak hissedilen sıcaklığın çok daha düşük olduğu bir havayla güne başlayacak. Gün içerisinde ise güneş yüzünü gösterse bile sıcaklıkların 13 derecenin üzerine çıkması öngörülmüyor.

Hava sıcaklıklarındaki asıl değişim ise ay sonuna doğru yaşanacak. 24-25 Aralık tarihlerinden itibaren Marmara genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden giriş yapacak olan yeni soğuk hava kütlesi, yağış ihtimalini ciddi oranda artıracak. Bu yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşebileceği belirtiliyor. Zemheri döneminin etkisiyle Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde de yağışlı günlerin sayısı artarken, bölgesel kar geçişlerine sıkça rastlanacak. İstanbul'da kar yağışını bekleyenler için ise tahminler biraz daha ileri bir tarihi işaret ediyor; megakentin beyaz örtüyle 2026 yılının ilk günlerinde tanışabileceği değerlendiriliyor.

Zemheri soğukları 22 Aralık'ta başlayacak. Yaklaşık 40 gün sürecek olan zemherinin 30 Ocak tarihinde sona ermesi bekleniyor.

Zemheri Soğukları Nedir?

Zemheri soğukları, halk takvimine göre 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasındaki yaklaşık 40 günlük dönemi kapsayan, kış mevsiminin en sert ve soğuk günleri olarak bilinen süreçtir. Bu dönemde hava sıcaklıklarında önemli dalgalanmalar yaşanır; sıcaklıklar birkaç gün içinde hızla düşebilir ve bu durum, özellikle hastalıkların artmasına neden olur. Aynı zamanda 'kara kış' veya 'erbain' olarak da adlandırılan Zemheri, kar yağışının ve don olaylarının en yoğun olduğu zaman dilimini ifade eder.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
