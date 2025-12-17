İstanbul'a Kar Yağacak mı? Türkiye ‘Zemheri' Soğuklarına Teslim Oluyor: 25 Aralık'tan Sonra Kar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklarından derlenen son verilere göre, 17 ile 22 Aralık tarihleri arasında yurdun çok büyük bir bölümünde yoğun sis, pus ve kuvvetli soğuk hava dalgası hakimiyetini ilan edecek. Özellikle Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinin rakımı yüksek noktalarında şimdiden yüzünü gösteren kar yağışlarının, önümüzdeki günlerde yoğun sisle birleşerek hayatı zorlaştırması ve etkisini daha geniş alanlara yayması bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinde de kış şartları ağırlaşıyor. Trakya ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yoğun bir sis tabakası beklenirken, gece saatlerinde sıcaklıkların donma noktası olan sıfır derecenin altına ineceği tahmin ediliyor. Megakent İstanbul'da vatandaşlar sabah saatlerinde termometrelerin 5 dereceyi gösterdiği ancak hissedilen sıcaklığın çok daha düşük olduğu bir havayla güne başlayacak. Gün içerisinde ise güneş yüzünü gösterse bile sıcaklıkların 13 derecenin üzerine çıkması öngörülmüyor.

Hava sıcaklıklarındaki asıl değişim ise ay sonuna doğru yaşanacak. 24-25 Aralık tarihlerinden itibaren Marmara genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden giriş yapacak olan yeni soğuk hava kütlesi, yağış ihtimalini ciddi oranda artıracak. Bu yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşebileceği belirtiliyor. Zemheri döneminin etkisiyle Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde de yağışlı günlerin sayısı artarken, bölgesel kar geçişlerine sıkça rastlanacak. İstanbul'da kar yağışını bekleyenler için ise tahminler biraz daha ileri bir tarihi işaret ediyor; megakentin beyaz örtüyle 2026 yılının ilk günlerinde tanışabileceği değerlendiriliyor.

Zemheri soğukları 22 Aralık'ta başlayacak. Yaklaşık 40 gün sürecek olan zemherinin 30 Ocak tarihinde sona ermesi bekleniyor.