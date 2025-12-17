onedio
Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi: Sezonun İlk “Okullar Tatil Oldu” Haberi Geldi

kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.12.2025 - 06:59

Bitlis'te kış yüzünü sert gösterdi, Valilik harekete geçti. Meteoroloji verileri dikkate alınarak merkez ve Güroymak ilçesindeki köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün okullar tatil edildi.

Bitlis genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve beraberinde getirdiği buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinde zorunlu bir kısıtlamaya gidildi.

Bitlis Valiliği, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğini riske atmamak adına Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son raporları değerlendirerek idari bir karar aldı. Buna göre, il merkezine bağlı köyler ile Güroymak ilçesindeki köy okullarında derslere bir gün süreyle ara verildi.

Alınan tedbir kararı sadece köy okullarıyla sınırlı kalmadı; belirtilen bölgelerde taşımalı eğitim sistemiyle okula giden tüm öğrencileri de kapsadı. 

Yetkililer, özellikle sabahın erken saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanma ve ulaşım aksaklıklarının öğrencileri mağdur etmemesi için bu adımın atıldığını vurguladı. Mevcut hava tahmin raporlarına göre kar yağışının bölgede bir süre daha etkili olması beklenirken, alınan tatil kararının sadece bugün için geçerli olduğu bildirildi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
