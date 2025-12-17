Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi: Sezonun İlk “Okullar Tatil Oldu” Haberi Geldi

Bitlis Valiliği, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğini riske atmamak adına Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son raporları değerlendirerek idari bir karar aldı. Buna göre, il merkezine bağlı köyler ile Güroymak ilçesindeki köy okullarında derslere bir gün süreyle ara verildi.

Alınan tedbir kararı sadece köy okullarıyla sınırlı kalmadı; belirtilen bölgelerde taşımalı eğitim sistemiyle okula giden tüm öğrencileri de kapsadı.

Yetkililer, özellikle sabahın erken saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanma ve ulaşım aksaklıklarının öğrencileri mağdur etmemesi için bu adımın atıldığını vurguladı. Mevcut hava tahmin raporlarına göre kar yağışının bölgede bir süre daha etkili olması beklenirken, alınan tatil kararının sadece bugün için geçerli olduğu bildirildi.