Türk Bamboccioni'ler mi Geliyor? Yoksa Türkiye Büyük Sıçrayışa mı Hazırlanıyor?

Ece Benligiray
Ece Benligiray - yazio
10.01.2026 - 02:21

Cebine 19 Bin TL Koydular... Peki 'Büyük Bebek' Olmaya Hazır mısın?

Rakam devasa.

445 Milyar Lira.

Eski parayla hesabı makineye sığmaz.

Devlet dedi ki;

'Gençler, ilk 6 ay maaşınız benden. Sigortanız benden. Cebinize de 19 bin lira koyuyorum.'

Alkışlandı mı?

Alkışlandı.

Müjde dendi mi?

Dendi.

Ama bir dakika.

Müziği durdurun.

Size kimsenin anlatmadığı o 'karanlık senaryoyu' anlatacağım.

Biz bu filmi daha önce gördük.

Biz bu filmi daha önce gördük.

Nerede mi?

Yanı başımızda.

Yunanistan’da. İtalya’da.

2000’lerin başında onlar da 'Gençler işsiz kalmasın, aman evde oturmasın' diye muslukları açtı.

Doğrudan para verdiler.

Karşılıksız destek bastılar.

Sonuç ne oldu biliyor musunuz?

Ekonomi şahlanmadı.

Tam tersine...

'Kayıp Bir Nesil' doğdu.

İtalyanlar buna ne diyor biliyor musunuz?

'Bamboccioni.'

Yani 'Büyük Bebekler.'

30 yaşına gelmiş...

Hala ana kuzusu.

Hala ailesinin eline bakan.

Zorluk görünce dağılan.

Mücadele etmeyi unutmuş, devletin ya da ailenin 'mama vermesine' alışmış koca koca bebekler.

Şimdi aynı tuzağın kıyısındayız.

Devletin verdiği bu 19 bin lira...

Eğer stratejisi yoksa, zehirlidir.

Sen o parayı alıp...

Son model telefon taksidini ödersen.

Marka kahvecilerde 'story' atarsan.

'Nasıl olsa 6 ay maaş garanti' diye yan gelip yatarsan.

Devlet sana iyilik yapmış olmaz.

Seni 'Bamboccioni' yapmış olur.

Çünkü 6 ay göz açıp kapayıncaya kadar geçer.

7. ayın sabahı uyanırsın.

Destek bitmiş.

Devlet elini çekmiş.

Patron 'Maliyetin arttı, hadi güle güle' demiş.

Ortada kalırsın.

Hem de eskisinden daha beter bir halde.

Çalışma disiplinin bozulmuş.

Beklentilerin şişmiş.

Gerçek hayata çarpınca, cam gibi dağılırsın.

Bak güzel kardeşim.

Bu bir 'para' meselesi değil.

Bu bir 'kafa' meselesi.

Devlet sana bir kıyak yaptı.

Sana bir 'balık' verdi.

Ama 'balık tutmayı' öğrenmek senin zekana kaldı.

Bu parayı YATAK yapıp üzerinde uyuyanlar...

6 ay sonra 'Büyük Bebek' olarak uyanacak.

Ama bu parayı TRAMBOLİN yapıp üzerine basanlar...

Yani o parayla dil öğrenen, teknolojiye yatıran, kendini geliştirenler...

İşte onlar yırtacak.

Seçim senin.

Sistemin kurbanı mı olacaksın?

Yoksa sistemi kendi lehine çeviren akıllı mı?

Para cepte.

Ama akıl nerede?

Bu konu ve daha fazlasıyla ilgili beni ece Benligiray sosyal hesaplarından takip edebilirsiniz.

Instagram

Facebook

X

Web

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Ece Benligiray
Ece Benligiray
yazio
Tüm içerikleri
