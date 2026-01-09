Türk Bamboccioni'ler mi Geliyor? Yoksa Türkiye Büyük Sıçrayışa mı Hazırlanıyor?

Destek bitmiş.

Devlet elini çekmiş.

Patron 'Maliyetin arttı, hadi güle güle' demiş.

Ortada kalırsın.

Hem de eskisinden daha beter bir halde.

Çalışma disiplinin bozulmuş.

Beklentilerin şişmiş.

Gerçek hayata çarpınca, cam gibi dağılırsın.

Bak güzel kardeşim.

Bu bir 'para' meselesi değil.

Bu bir 'kafa' meselesi.

Devlet sana bir kıyak yaptı.

Sana bir 'balık' verdi.

Ama 'balık tutmayı' öğrenmek senin zekana kaldı.

Bu parayı YATAK yapıp üzerinde uyuyanlar...

6 ay sonra 'Büyük Bebek' olarak uyanacak.

Ama bu parayı TRAMBOLİN yapıp üzerine basanlar...

Yani o parayla dil öğrenen, teknolojiye yatıran, kendini geliştirenler...

İşte onlar yırtacak.

Seçim senin.

Sistemin kurbanı mı olacaksın?

Yoksa sistemi kendi lehine çeviren akıllı mı?

Para cepte.

Ama akıl nerede?

