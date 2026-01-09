onedio
Emekli Maaşına Zam Geldi: Teklif Meclis'e Sunuldu, En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin TL Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.01.2026 - 11:35 Son Güncelleme: 09.01.2026 - 12:08

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıkladığı kanun teklifine göre en düşük emekli maaşı 2026 yılı için 20 bin lira olarak belirlendi.

5 Ocak’ta Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranları netleşti. Memurların zammı %18,60 olarak belirlenirken, SSK ve Bağkur emeklilerinin artışı %12,19 oldu. Mevcut en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde bulunuyor ve taban maaş artışı için yasal düzenlemenin yapılması gerekiyordu.

Bu bağlamda yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece emeklilere yaklaşık yüzde 18,47 oranında artış sağlanmış oldu.

Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek, emekliler de zamlı maaşlarını alacak.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
