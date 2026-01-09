Emekli Maaşına Zam Geldi: Teklif Meclis'e Sunuldu, En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin TL Oldu

5 Ocak’ta Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranları netleşti. Memurların zammı %18,60 olarak belirlenirken, SSK ve Bağkur emeklilerinin artışı %12,19 oldu. Mevcut en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde bulunuyor ve taban maaş artışı için yasal düzenlemenin yapılması gerekiyordu.

Bu bağlamda yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece emeklilere yaklaşık yüzde 18,47 oranında artış sağlanmış oldu.

Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek, emekliler de zamlı maaşlarını alacak.