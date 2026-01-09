İstanbul’a Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı: İstanbul’da Pazartesi ve Salı Günü Okullar Tatil Olabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. AKOM ise, İstanbul'da Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı, Pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğini aktardı.
Sosyal medyada hava tahminlerini duyuran Hava Forum hesabından yapılan paylaşımda da yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi ve Salı günü İstanbul’da okulların tatil edilebileceği belirtildi.
AKOM’dan İstanbul’a kar yağışı uyarısı geldi.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
