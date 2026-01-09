İstanbul’a Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı: İstanbul’da Pazartesi ve Salı Günü Okullar Tatil Olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. AKOM ise, İstanbul'da Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı, Pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğini aktardı.

Sosyal medyada hava tahminlerini duyuran Hava Forum hesabından yapılan paylaşımda da yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi ve Salı günü İstanbul’da okulların tatil edilebileceği belirtildi.