İstanbul’a Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı: İstanbul’da Pazartesi ve Salı Günü Okullar Tatil Olabilir

Ali Can YAYCILI
09.01.2026 - 10:06 Son Güncelleme: 09.01.2026 - 10:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. AKOM ise, İstanbul'da Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı, Pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğini aktardı.

Sosyal medyada hava tahminlerini duyuran Hava Forum hesabından yapılan paylaşımda da yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi ve Salı günü İstanbul’da okulların tatil edilebileceği belirtildi.

AKOM’dan İstanbul’a kar yağışı uyarısı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarıda kent genelinde Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilirken, Pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğine yer verildi. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtınanın yeniden etkisini artırıp, sağanak yağış görüleceği kaydedildi.

Uzmanlar, beklenen yağışların gerçekleşmesi halinde hafta başından itibaren Türkiye’nin birçok ilinde eğitime ara verilmesinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu durumun, hafta sonu ile birlikte değerlendirildiğinde öğrenciler için dört günlük bir ara olasılığını ortaya çıkarabileceği belirtiliyor

X’te Hava Forum hesabından yapılan paylaşımda da “İstanbullu öğrenciler bu hafta sonu tatiline ek olarak muhtemelen pazartesi ve/veya salı bir de kar tatili alacak gibi duruyor. Hoş olmaz mı hafta sonu ile birleşen bir kar tatili?” İfadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada hava tahminleri paylaşan Hava Forum hesabından yapılan paylaşım da şu şekilde:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
