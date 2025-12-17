210 Milyon Yıl Öncesinden Gelen Tarihi Keşif: Dinazorların Binlerce Ayak ve Pençe İzleri İlk Kez Görüntülendi
Kuzey İtalya’daki Stelvio Milli Parkı’nda, 210 milyon yıl öncesine dayanan binlerce dinozor ayak izi gün yüzüne çıkarıldı. Sarp dağ yamaçlarında tespit edilen bu devasa keşif, tarih öncesi canlıların sosyal yaşamına dair çarpıcı ipuçları veriyor.
Kuzey İtalya'daki Stelvio Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında, yaklaşık 210 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen devasa bir dinozor ayak izi alanı keşfedildi.
Bilim insanları, bugün Alplerin bir parçasını oluşturan bu dik yamaçların milyonlarca yıl önce düz bir sulak alan olduğunu ifade ediyor.
Yapılan ilk incelemeler, bu devasa sürülerin sadece düz hatlar üzerinde yürümediğini, aynı zamanda karmaşık sosyal davranışlar sergilediğini de ortaya koydu.
