210 Milyon Yıl Öncesinden Gelen Tarihi Keşif: Dinazorların Binlerce Ayak ve Pençe İzleri İlk Kez Görüntülendi

Bir fotoğrafçının geçtiğimiz Eylül ayında şans eseri fark etmesiyle ortaya çıkan bu bilimsel hazine, tarih öncesi döneme ait binlerce izi barındırıyor. Deniz seviyesinden oldukça yüksekteki dikey kayalıklarda uzanan izlerin, Triyas döneminde yaşamış ve 'prosauropod' olarak bilinen otçul türlere ait olduğu tahmin ediliyor. Küçük kafalı ve uzun boyunlu bu dev canlıların bıraktığı pençe ve parmak izlerinin, günümüze kadar oldukça belirgin bir şekilde ulaştığı gözlemlendi.