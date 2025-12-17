onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
210 Milyon Yıl Öncesinden Gelen Tarihi Keşif: Dinazorların Binlerce Ayak ve Pençe İzleri İlk Kez Görüntülendi

210 Milyon Yıl Öncesinden Gelen Tarihi Keşif: Dinazorların Binlerce Ayak ve Pençe İzleri İlk Kez Görüntülendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.12.2025 - 08:53

Kuzey İtalya’daki Stelvio Milli Parkı’nda, 210 milyon yıl öncesine dayanan binlerce dinozor ayak izi gün yüzüne çıkarıldı. Sarp dağ yamaçlarında tespit edilen bu devasa keşif, tarih öncesi canlıların sosyal yaşamına dair çarpıcı ipuçları veriyor.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/en/europe/thous...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuzey İtalya'daki Stelvio Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında, yaklaşık 210 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen devasa bir dinozor ayak izi alanı keşfedildi.

Kuzey İtalya'daki Stelvio Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında, yaklaşık 210 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen devasa bir dinozor ayak izi alanı keşfedildi.

Bir fotoğrafçının geçtiğimiz Eylül ayında şans eseri fark etmesiyle ortaya çıkan bu bilimsel hazine, tarih öncesi döneme ait binlerce izi barındırıyor. Deniz seviyesinden oldukça yüksekteki dikey kayalıklarda uzanan izlerin, Triyas döneminde yaşamış ve 'prosauropod' olarak bilinen otçul türlere ait olduğu tahmin ediliyor. Küçük kafalı ve uzun boyunlu bu dev canlıların bıraktığı pençe ve parmak izlerinin, günümüze kadar oldukça belirgin bir şekilde ulaştığı gözlemlendi.

Bilim insanları, bugün Alplerin bir parçasını oluşturan bu dik yamaçların milyonlarca yıl önce düz bir sulak alan olduğunu ifade ediyor.

Bilim insanları, bugün Alplerin bir parçasını oluşturan bu dik yamaçların milyonlarca yıl önce düz bir sulak alan olduğunu ifade ediyor.

Çapları 40 santimetreye kadar ulaşan ayak izlerinin düzenli sıralar halinde dizilmesi, bölgenin bir zamanlar yoğun bir dinozor trafiğine ev sahipliği yaptığını kanıtlıyor. Keşfi inceleyen Milano Doğa Tarihi Müzesi paleontologlarından Cristiano Dal Sasso, bölgeyi 'muazzam bir bilimsel hazine' olarak nitelendirirken, kendi yaşadığı coğrafyada bu ölçekte bir buluntuyla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadığını dile getirdi.

Yapılan ilk incelemeler, bu devasa sürülerin sadece düz hatlar üzerinde yürümediğini, aynı zamanda karmaşık sosyal davranışlar sergilediğini de ortaya koydu.

Yapılan ilk incelemeler, bu devasa sürülerin sadece düz hatlar üzerinde yürümediğini, aynı zamanda karmaşık sosyal davranışlar sergilediğini de ortaya koydu.

Uzmanlar, bazı izlerin dairesel bir biçimde toplandığını, bunun da hayvanların kendilerini korumak amacıyla savunma hattı oluşturmuş olabileceğini belirtiyor. İtalya Kültür Bakanlığı, arazinin oldukça dik ve ulaşılması güç bir noktada olması nedeniyle çalışmaların teknolojik imkanlarla sürdürüleceğini açıkladı. Bölgenin detaylı haritasını çıkarmak ve yeni veriler toplamak için insansız hava araçları ile uzaktan algılama sistemleri aktif olarak kullanılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın