Sevgili Yay, yılın ilk pazartesi gününe enerjik bir başlangıç yapmak üzeresin. Güneş ile Satürn'ün oluşturduğu altmışlık, seni hayallerini gerçeğe dönüştürme konusunda cesaretlendiriyor. Tam da bu yüzden, kariyerinde daha ciddi ve planlı bir duruş sergilemeye başladığını hissedebilirsin. Eğitimle ilgili konular, yurt dışı bağlantıları ya da uzun vadeli projeler bugün senin için öne çıkabilir.

Görünen o ki bu pazartesi, büyük düşünmeyi bırakmadan aynı zamanda gerçekçi olmayı öğreniyorsun. Hedeflerini daha küçük parçalara bölmek, sana hız kazandırabilir. Yılın başında attığın bu bilinçli adımlar, ilerleyen süreçte sana özgürlük alanı açacak. Bu özgürlük ise sana hem kariyerinde hem de kişisel yaşamında daha fazla esneklik sağlayacak.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise macera ve samimiyet bir arada. Küçük bir plan, ani bir buluşma ya da içten bir mesaj kalbini canlandırabilir. Bir ilişkin mi var? Üstelik aranızdaki tutku ve şehvet azaldı mı? Eğer öyleyse sıkı dur, ilişkindeki heyecan adeta tazeleniyor... Ama bekarsan, eğlenceli ama anlamlı bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Belki de yeni bir aşkın kapıları aralanıyor, kim bilir? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…