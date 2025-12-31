Sevgili Yay, bugün geçtiğimiz yılın tüm karmaşası, sabırsızlıkla beklediğin planların yarım kalması ve dağınıklık duygusu geride kalıyor... Zira, yeni yılın ilk ışıklarıyla birlikte, hayatını toparlama isteğinin daha da güçlendiğini hissedebilirsin. Kendini daha odaklı ve kararlı hissetmen, bu yılın sana neler getireceğine dair ipuçları veriyor.

Gökyüzündeki hareketlilik de bu enerjiyi destekliyor. Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, kariyer hayatındaki maddi konular öne çıkıyor. Bu yıl daha az risk almayı, daha çok sağlam adım atmayı tercih edeceksin. Bu, hem maddi hem de manevi anlamda daha güçlü bir yıl geçirmene yardımcı olacak ilk adımı ise bugün atabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, burada da daha ciddi ve güven veren bir enerji hakim. Geleceğe dönük konuşmalar yapabilir, ilişkini bir adım öteye taşıyabilirsin. Galiba artık kök salmanın zamanı geldi. Cesur ve macera dolu ruhun, 2026 yılının ilk günüyle birlikte 'aidiyet' hissine odaklanıyor. Kendini ait hissettiğin yerde ve o kişi ile birlikte olmaya hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…