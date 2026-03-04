Sevgili Yay, bugün aşk hayatında iletişim ve açıklığın ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Bekar bir Yay burcuysan, romantik ilişkilerine flörtleşme sürecinde beklentilerini açıkça belirterek başlamak bugün senin için önemli olabilir.

Yeni insanlarla tanışmak ve yeni ilişkilere adım atmak her zaman heyecan verici olabilir ancak unutma ki dürüstlük her zaman en iyi politikadır. Kimseyi yanıltmamalı, duygularını ve niyetlerini açıkça ifade etmelisin. Eğer bir ilişkideysen ve bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünüyorsan, belki de biraz daha açık olman gerekiyor. Ama eğer sadece anın tadını çıkarmak istiyorsan, bunu dürüstçe ifade etmekten çekinme. Bu tür bir açık iletişim, seninle benzer arzulara ve beklentilere sahip olan kişileri çekecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…