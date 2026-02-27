Sevgili Yay, bugün iç dünyanda bir yolculuğa çıkmak ve ilişkindeki belirsizlikleri aydınlatmak için mükemmel bir gün. Evet, biliyoruz, kaçmak daha kolay bir seçenek gibi görünebilir. Ancak biraz cesaret toplayıp problemlerle yüzleşmeyi seçmek, uzun vadede çok daha fazla huzur ve mutluluk getirecektir.

Belki de halının altına süpürdüğün bazı gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Elbette bu zor bir süreç olabilir. Lakin bunu atlattığında, ilişkindeki görünmez ama hissedilir pürüzleri ortadan kaldırmış olacaksın! Zaten aşka dair bir düzen arayışındaysan, bu düzenin temel taşları olan güven, sevgi ve şefkat unsurlarının bir arada olduğuna emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…