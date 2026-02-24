Sevgili Yay, bugün hislerin ve sezgilerin adeta bir radar gibi çalışıyor! Kalbinin en derin köşelerinden gelen sinyalleri alıyorsun... Ancak hislerin bugün için yeterli olmayabileceğini unutmamalısın. Aklını kurcalayan, kalbini kemiren belirsizlikler var ve bunları ortadan kaldırmak için cesurca açık iletişimi seçmelisin.

Biraz korkutucu gelebilir belki ama unutma ki alacağın net bir cevap, ruhundaki fırtınaları koparabilir. İşte bu ayrılığın ayak sesleri de olabilir, beklenmedik bir başlangıcın habercisi de... Ancak her ihtimale karşı durup aşkta huzur ararken, yalnız kalmayı da göze almalısın bugün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…