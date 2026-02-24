onedio
25 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

24.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Şubat Çarşamba günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün sınırları aşma isteğiyle dolu enerjik ruhunu biraz olsun yavaşlatmanın zamanı geldi. Merkür'ün durağan konumda olduğu bu dönemde, genellikle ihmal ettiğin, omuzlarında ve sırtında biriken gerginliklere biraz daha dikkat etmen gerekiyor.

Her zaman yeni ufuklara doğru koşma arzun, durmaksızın çalışan kaslarında mikro yırtılmalara veya spazmlara neden olabilir. Bu durum, zamanla daha büyük sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, sürekli hedeflerin peşinden koşmak yerine, biraz durup kaslarını rahatlatacak derin doku masajlarına yönelmeni öneriyoruz.

Bedenine, 'artık bir yere yetişmek zorunda değiliz' mesajını verdiğinde, o kronikleşmiş yorgunluk seni terk edecek. Kendine biraz zaman ayır, derin bir nefes al ve bedenini dinle. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

