Sevgili Koç, aşkın sıcak dalgaları seni çağırıyor! Galiba bugün mantığını bir kenara bırakıp duygusal yanını öne çıkarmanın tam zamanı. Her sözcüğü, her bakışı mikroskop altına alıp analiz etmekten vazgeç. Bunun yerine, teninin sıcaklığını hisset, gözlerindeki o tekinsiz ama bir o kadar da çekici karanlığa kendini bırak. Beklenmedik bir şekilde, tutkunun en yoğun haliyle karşılaşabilirsin.

Bazen, en derin ve en samimi itiraflar, sadece hissetmeye cesaret ettiğimizde, kendimizi duygularımızın akışına bıraktığımızda ortaya çıkar. Bu yüzden, bugün kendini hislerine bırak ve aşkın sürprizlerine açık ol. Belki de beklenmedik bir aşk macerası seni bekliyor... Zira, aşkın dili mantıktan çok daha farklıdır ve kalbinin ritminin ne zaman değişeceği hiç belli olmaz değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…