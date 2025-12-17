Kalp Krizini Önlemenin Yeni Formülü Bulundu! Gizli Şeker Hastalarına Hayati Uyarı: Sadece Kilo Vermek Yetmiyor
Uluslararası bilim dünyasının merakla beklediği dev araştırma sonuçlandı. Prediyabet yani gizli şeker hastaları için yapılan analizler, kan şekeri değerlerini yaşam tarzı değişikliğiyle normale döndüren kişilerin kalp krizi, kalp yetmezliği ve erken ölüm riskini yüzde 50 oranında azalttığını kanıtladı.
Dünya genelinde milyonlarca insanı sessizce tehdit eden gizli şeker, yani tıbbi adıyla prediyabet konusunda yapılan devrim niteliğindeki uluslararası bir araştırma, kalp sağlığını korumada bugüne kadar bilinmeyen çok kritik bir detayı ortaya çıkardı.
2 bin 400'den fazla katılımcının verileri üzerinde yapılan inceleme, belirleyici faktörün sadece kilo vermek olmadığını gösterdi.
