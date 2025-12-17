Kalp Krizini Önlemenin Yeni Formülü Bulundu! Gizli Şeker Hastalarına Hayati Uyarı: Sadece Kilo Vermek Yetmiyor

Çalışma, benzer oranda kilo verseler bile, kan şekeri değerini normalleştirmeyi başaranların, şekeri yüksek seyretmeye devam edenlere kıyasla hastaneye yatış ve ölüm oranlarında çok daha avantajlı durumda olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın en çarpıcı sonucu, tıbbi kılavuzları değiştirebilecek nitelikteki 'remisyon' yani hastalığın gerilemesi kavramı üzerinde yoğunlaşıyor. Uzmanlar, açlık kan şekeri değerinin 97 mg/dl veya altına düşürülmesinin, yaş ve kilodan bağımsız olarak kalbi koruyan en güçlü kalkan olduğunu belirtiyor. Tübingen Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Andreas Birkenfeld, elde edilen bulguların koruyucu hekimlikte yeni bir dönemi başlatabileceğine işaret ediyor. Birkenfeld'e göre, prediyabetin gerilemesi sadece Tip 2 diyabetin ortaya çıkışını engellemekle kalmıyor, aynı zamanda insanları on yıllar boyunca ciddi damar hastalıklarından koruyor.

Bu yeni keşif, kalp ve damar hastalıklarıyla mücadelede bilinen tansiyon kontrolü, kolesterolün düşürülmesi ve sigaranın bırakılması gibi üç temel kurala dördüncü ve hayati bir sütun ekliyor: Kan şekerinin sürdürülebilir şekilde normalleştirilmesi.