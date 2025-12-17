onedio
Kalp Krizini Önlemenin Yeni Formülü Bulundu! Gizli Şeker Hastalarına Hayati Uyarı: Sadece Kilo Vermek Yetmiyor

Kalp Krizini Önlemenin Yeni Formülü Bulundu! Gizli Şeker Hastalarına Hayati Uyarı: Sadece Kilo Vermek Yetmiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.12.2025 - 06:59

Uluslararası bilim dünyasının merakla beklediği dev araştırma sonuçlandı. Prediyabet yani gizli şeker hastaları için yapılan analizler, kan şekeri değerlerini yaşam tarzı değişikliğiyle normale döndüren kişilerin kalp krizi, kalp yetmezliği ve erken ölüm riskini yüzde 50 oranında azalttığını kanıtladı.

Dünya genelinde milyonlarca insanı sessizce tehdit eden gizli şeker, yani tıbbi adıyla prediyabet konusunda yapılan devrim niteliğindeki uluslararası bir araştırma, kalp sağlığını korumada bugüne kadar bilinmeyen çok kritik bir detayı ortaya çıkardı.

Almanya'daki Tübingen Üniversitesi Hastanesi, Helmholtz Münih ve Alman Diyabet Araştırmaları Merkezi'nin öncülüğünde yürütülen kapsamlı analiz, kan şekeri değerlerinin sadece kontrol altında tutulmasının değil, tamamen normal seviyelere çekilmesinin hayati önem taşıdığını kanıtladı. Araştırma sonuçlarına göre, yaşam tarzı değişiklikleriyle kan şekerini normal aralığa geri döndürmeyi başaran kişilerde kalp krizi, kalp yetmezliği ve bunlara bağlı ölüm riski tam yarı yarıya azalıyor.

Bugüne kadar tıp dünyası, gizli şekeri olan hastalara genel olarak kilo vermeyi, hareket etmeyi ve sağlıklı beslenmeyi öneriyordu. Ancak bu yaşam tarzı değişikliklerinin kalp sağlığı üzerindeki uzun vadeli koruyuculuğu net olarak kanıtlanamamıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin kaynaklı dünyanın en büyük iki diyabet önleme çalışmasının verilerini 20 ve 30 yıllık süreçler boyunca inceleyen uzmanlar, bu belirsizliği ortadan kaldırdı.

2 bin 400'den fazla katılımcının verileri üzerinde yapılan inceleme, belirleyici faktörün sadece kilo vermek olmadığını gösterdi.

Çalışma, benzer oranda kilo verseler bile, kan şekeri değerini normalleştirmeyi başaranların, şekeri yüksek seyretmeye devam edenlere kıyasla hastaneye yatış ve ölüm oranlarında çok daha avantajlı durumda olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın en çarpıcı sonucu, tıbbi kılavuzları değiştirebilecek nitelikteki 'remisyon' yani hastalığın gerilemesi kavramı üzerinde yoğunlaşıyor. Uzmanlar, açlık kan şekeri değerinin 97 mg/dl veya altına düşürülmesinin, yaş ve kilodan bağımsız olarak kalbi koruyan en güçlü kalkan olduğunu belirtiyor. Tübingen Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Andreas Birkenfeld, elde edilen bulguların koruyucu hekimlikte yeni bir dönemi başlatabileceğine işaret ediyor. Birkenfeld'e göre, prediyabetin gerilemesi sadece Tip 2 diyabetin ortaya çıkışını engellemekle kalmıyor, aynı zamanda insanları on yıllar boyunca ciddi damar hastalıklarından koruyor.

Bu yeni keşif, kalp ve damar hastalıklarıyla mücadelede bilinen tansiyon kontrolü, kolesterolün düşürülmesi ve sigaranın bırakılması gibi üç temel kurala dördüncü ve hayati bir sütun ekliyor: Kan şekerinin sürdürülebilir şekilde normalleştirilmesi.

