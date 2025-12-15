Amazon Satın Almak İstemişti: Türkiye’de de Satılan Ünlü Marka İflas Etti

Tüketici robotları sektörünün köklü firmalarından ve Roomba markasıyla özdeşleşen iRobot Corp., finansal zorluklar karşısında önemli bir karara imza atarak iflas koruma başvurusunda bulundu. ABD merkezli şirketin yaptığı duyuruya göre, mali yapının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan yeniden yapılandırma süreci kapsamında, şirketin yönetim kontrolü Çinli ana tedarikçisi Picea Robotics'e geçecek.

Son yıllarda piyasaya giren, daha uygun fiyatlı Çinli rakiplerin neden olduğu şiddetli rekabet ortamı, borsada işlem görmeye devam eden iRobot'u ciddi bir mali krizin içine sürükledi. Şirket, bu süreçte önemli ölçüde satış kaybı yaşarken, mali dengesini korumakta büyük zorluklarla karşılaştı.

MIT kökenli mühendisler tarafından 1990 yılında kurulan ve bugüne kadar Roomba başta olmak üzere 40 milyon adetten fazla cihaz satmayı başaran iRobot için bu gelişme, bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Gary Cohen, iflas başvurusunun uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak ve mali yapıyı güçlendirmek adına hayati bir adım olduğunu belirtti.

iRobot'un kaderini belirleyen kritik olaylardan biri, teknoloji devi Amazon'un 2023 yılında şirketi 1,5 milyar dolara satın alma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasıydı. Avrupa Birliği'nin (AB) rekabet otoriteleri, bu anlaşmanın Amazon'un platformunda diğer robot süpürge markalarının görünürlüğünü olumsuz etkileyeceği endişesiyle işlemi iptal etmişti.