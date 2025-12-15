ABD Merkezli Kadın Giyim Markasından Şaşırtan Karar: Tüm Mağazalarını Kapatıyor, Yüzde 50 İndirimli Satış Var!
Kadın moda perakendecisi Primp, 15 yıllık faaliyetinin ardından tüm fiziki ve çevrimiçi operasyonlarını durdurma kararı aldı. 'Ucuz şık' konseptiyle Twin Cities bölgesinde büyük bir sadık kitle edinen zincirin son günü 23 Aralık 2025 olarak belirlenirken, tasfiyeye özel yüzde 50 indirimli 'Veda İndirimi' başladı. Şirket, kapanma nedenine dair resmi bir açıklama yapmadı ancak perakende sektöründeki zorlu pazar koşullarının ve artan mağaza kapanışlarının bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.
Primp mağazaları kapanıyor: 15 yıllık moda deneyimi sona eriyor!
