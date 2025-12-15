ABD Merkezli Kadın Giyim Markasından Şaşırtan Karar: Tüm Mağazalarını Kapatıyor, Yüzde 50 İndirimli Satış Var!

Minneapolis merkezli ve bir dönem dokuz şubeye ulaşan kadın giyim zinciri Primp, faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı. Kurucuları tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan gelişmeyle, markanın web sitesi dahil olmak üzere kalan tüm mağazaları 23 Aralık 2025 tarihinde kapılarını kalıcı olarak kapatacak. Bu vedanın hemen ardından, müşterilerin hediye kartlarını ve sadakat puanlarını kullanabileceği, tüm ürünlerde yüzde 50 indirimin uygulandığı büyük bir tasfiye satışı resmen başladı.

Primp, 2010 yılında Michele Henry ve Wesley Uthus tarafından, yüksek stile sahip kıyafetleri bütçe dostu fiyatlarla sunma vizyonuyla, yani bir nevi 'ucuz şık' butik moda anlayışıyla kuruldu. St. Paul'da açılan ilk şubenin ardından hızla büyüyen marka, kısa sürede Twin Cities metropolünün sınırlarını aşarak Sioux Falls ve Fargo gibi şehirlere de yayıldı. Markanın temel taşı, çoğu 100 doların altındaki trend ürün yelpazesi ve kişisel alışveriş deneyimiydi.

Ancak, şirketin kurucu ortaklarından Wesley Uthus, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımda bu kapanış nedeniyle 'kalbinin kırık' olduğunu dile getirdi ve Primp’i bugüne getiren her an, çalışan ve müşteriye minnettar olduğunu belirtti. Şirket yönetimi, resmi bir iflas başvurusu yapmadan alınan bu ani kapanma kararının ardındaki spesifik nedenleri kamuoyuyla paylaşmadı.