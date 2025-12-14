onedio
Dünya 11 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Saldırıda Daha Büyük Kayıpları Önleyen Kişiyi Konuşuyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2025 - 21:00

Avustralya medyası, New South Wales eyaletinin başkenti Sydney’de bir plajda düzenlenen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda, saldırganlardan birine müdahale ederek silahını alan kişinin Ahmed el-Ahmed olduğunu yazdı. News.com.au’nun aktardığına göre, Bondi Plajı’ndaki saldırı sırasında bir kişinin koşarak saldırganlardan birini arkadan yakaladığı, elindeki av tüfeğini alıp etkisiz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.

Saldırganının üstüne atladı.

Saldırganlardan birinin üzerine atlayarak silahını alan ve birçok kişinin hayatını kurtardığı belirtilen kişinin, geçimini manavlık yaparak sağlayan Ahmed olduğu kaydedildi. 43 yaşındaki Ahmed’in saldırı sırasında kolundan ve elinden olmak üzere iki ayrı noktadan vurulduğu, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. İki çocuk babası olan Ahmed’in, silahlarla ilgili herhangi bir tecrübesinin bulunmadığı da vurgulandı.

Ahmed’in kuzeni Mustafa, hastanede 7News’e yaptığı açıklamada, kuzeninin gece saatlerinde ameliyata alınacağını söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mustafa, “Umarız iyi olur, o bir kahraman” ifadelerini kullandı. Kuzeniyle henüz görüşemediğini aktaran Mustafa, doktorların birkaç saat içinde görüşmeye izin vermesini beklediklerini dile getirdi.

O gerçek bir kahraman...

NSW Başbakanı Chris Minns, Ahmed’in saldırgana yönelik müdahalesini “hayatında tanık olduğu en olağanüstü anlardan biri” olarak tanımladı. Minns, “O gerçek bir kahraman. Onun cesareti sayesinde bu gece hayatta kalan pek çok insan olduğundan hiç kuşkum yok” ifadelerini kullandı.

Sydney Morning Herald gazetesi Ahmed’i, “çok sayıda kişinin yaşamını kurtaran kahraman” olarak nitelendirirken, Avustralya Yayın Kuruluşu ABC de Bondi Plajı’ndaki saldırıda saldırganlardan birinin bir kişi tarafından arkadan yakalanarak etkisiz hale getirildiğini ve silahının alındığını aktardı.

11 kişi yaşamını yitirdi 29 kişi yaralanmıştı...

Avustralya’nın New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde bulunan Bondi Plajı’nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında iki polisin de bulunduğu 29 kişi yaralanmıştı. Yetkililer, saldırganlardan birinin olay yerinde öldürüldüğünü, yaralı olan diğer şüphelinin ise gözaltına alındığını açıklamıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında saldırının Yahudi Avustralyalıları hedef aldığını ifade etmişti. Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri ise saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıdan etkilenenlerle dayanışma mesajı paylaşmıştı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
