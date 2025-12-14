Dünya 11 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Saldırıda Daha Büyük Kayıpları Önleyen Kişiyi Konuşuyor

Saldırganlardan birinin üzerine atlayarak silahını alan ve birçok kişinin hayatını kurtardığı belirtilen kişinin, geçimini manavlık yaparak sağlayan Ahmed olduğu kaydedildi. 43 yaşındaki Ahmed’in saldırı sırasında kolundan ve elinden olmak üzere iki ayrı noktadan vurulduğu, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. İki çocuk babası olan Ahmed’in, silahlarla ilgili herhangi bir tecrübesinin bulunmadığı da vurgulandı.

Ahmed’in kuzeni Mustafa, hastanede 7News’e yaptığı açıklamada, kuzeninin gece saatlerinde ameliyata alınacağını söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mustafa, “Umarız iyi olur, o bir kahraman” ifadelerini kullandı. Kuzeniyle henüz görüşemediğini aktaran Mustafa, doktorların birkaç saat içinde görüşmeye izin vermesini beklediklerini dile getirdi.