Dünya 11 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Saldırıda Daha Büyük Kayıpları Önleyen Kişiyi Konuşuyor
Avustralya medyası, New South Wales eyaletinin başkenti Sydney’de bir plajda düzenlenen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda, saldırganlardan birine müdahale ederek silahını alan kişinin Ahmed el-Ahmed olduğunu yazdı. News.com.au’nun aktardığına göre, Bondi Plajı’ndaki saldırı sırasında bir kişinin koşarak saldırganlardan birini arkadan yakaladığı, elindeki av tüfeğini alıp etkisiz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.
Saldırganının üstüne atladı.
O gerçek bir kahraman...
11 kişi yaşamını yitirdi 29 kişi yaralanmıştı...
