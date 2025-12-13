İspanya, Türkiye'den 35 Bin Euro Vereceği İşçi Talebinde Bulundu

Bolat, haftalık 40 ila 80 şoförün İspanya’ya gönderilmesinin planlandığını belirterek, yurt dışı istihdam ilanlarının iş arayanlar tarafından genellikle yoğun ilgi gördüğünü, bu ilanların da benzer şekilde rağbet görmesini beklediklerini ifade etti.

İstihdam ilanları üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyarılarda bulunan Bolat, iş arayanların özellikle işe yerleştirme ve yurt dışı istihdam konularında yalnızca İŞKUR’un resmî internet sitesi ile izin verdiği özel istihdam bürolarının duyurularını dikkate almaları gerektiğini vurguladı. Bolat, hiçbir koşulda herhangi bir mecraya ücret ödenmemesi gerektiğini hatırlatarak, İŞKUR’un tüm hizmetlerinin ücretsiz olduğunu belirtti.