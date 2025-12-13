onedio
İspanya, Türkiye'den 35 Bin Euro Vereceği İşçi Talebinde Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.12.2025 - 17:41

İŞKUR’dan edinilen bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın geçen yıl İspanya’ya yaptığı ziyaret sırasında, İspanya Çalışma Bakanlığının talebi üzerine iki ülke arasında istihdam alanında işbirliği yapılmasına yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, İspanya’da artan ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İŞKUR ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu USINTRA arasında bir işbirliği protokolü hazırlandı.

Protokolle, Türkiye’deki ağır vasıta şoförlerinin istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve İspanya’nın lojistik ile taşımacılık sektöründeki iş gücü açığının giderilmesi amaçlanıyor.

İş ilanlarının önümüzdeki günlerde yayımlanacağını kaydeden İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat, başvuruların İŞKUR’un internet sitesi üzerinden alınacağını aktardı. İlk etapta ağır vasıta şoförü ehliyetini 2009 yılı öncesinde alan adayların başvuru yapabileceğini belirten Bolat, bu kapsamda istihdam edilecek şoförlerin yıllık 25 ila 35 bin avro arasında gelir elde edebileceğini dile getirdi.

Başvuru yapacak vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı.

Bolat, haftalık 40 ila 80 şoförün İspanya’ya gönderilmesinin planlandığını belirterek, yurt dışı istihdam ilanlarının iş arayanlar tarafından genellikle yoğun ilgi gördüğünü, bu ilanların da benzer şekilde rağbet görmesini beklediklerini ifade etti.

İstihdam ilanları üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyarılarda bulunan Bolat, iş arayanların özellikle işe yerleştirme ve yurt dışı istihdam konularında yalnızca İŞKUR’un resmî internet sitesi ile izin verdiği özel istihdam bürolarının duyurularını dikkate almaları gerektiğini vurguladı. Bolat, hiçbir koşulda herhangi bir mecraya ücret ödenmemesi gerektiğini hatırlatarak, İŞKUR’un tüm hizmetlerinin ücretsiz olduğunu belirtti.

