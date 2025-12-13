İspanya, Türkiye'den 35 Bin Euro Vereceği İşçi Talebinde Bulundu
İŞKUR’dan edinilen bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın geçen yıl İspanya’ya yaptığı ziyaret sırasında, İspanya Çalışma Bakanlığının talebi üzerine iki ülke arasında istihdam alanında işbirliği yapılmasına yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, İspanya’da artan ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İŞKUR ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu USINTRA arasında bir işbirliği protokolü hazırlandı.
Protokolle, Türkiye’deki ağır vasıta şoförlerinin istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve İspanya’nın lojistik ile taşımacılık sektöründeki iş gücü açığının giderilmesi amaçlanıyor.
Başvuru yapacak vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı.
