Yemek Sepeti, Atatürk Portresine Tüküren Kuryenin Şirketle Olan Tüm İlişkilerini Sonlandırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.12.2025 - 17:20

Yemeksepeti, bir motokuryenin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresine asansörde tükürdüğü olayın ardından söz konusu kişiyle tüm çalışma ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Şirket, sosyal medya ve haber platformlarında gündeme gelen olayın büyük bir üzüntü ve hassasiyetle takip edildiğini ifade etti.

Çirkin saldırı dün sosyal medyada yayılmış ve gözaltı işlemi uygulanmıştı.

İstanbul Ümraniye’de yaşandığı iddia edilen bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan videolarda, bir kuryenin teslimat için girdiği binanın asansöründe Mustafa Kemal Atatürk’ün portresine saygısız bir davranışta bulunduğu görüldü. Görüntülerde kurye, portreye tükürüp teslimat sonrası portreyi yerinden çıkararak cebine koyuyor, ardından binadan çıkarak portreyi çöpe atıp motosikletine binerek uzaklaşıyor. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kuryenin çalıştığı iş yeri üzerinden şüpheli G.K.’yı (28) Atakent’te gözaltına aldı.

Yemek Sepeti söz konusu kurye ile tüm ilişiklerini kestiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Türkiye’de motokuryelerin birden fazla platformda veya restoran kuryesi olarak aynı anda çalışabildiğinin bilinen bir gerçeklik olduğu ifade edilerek, şunlara dikkat çekildi:

'Yapılan incelemelerde, söz konusu olayın farklı bir platform üzerinden verilen bir sipariş sonucu yaşandığı tespit edilmiştir. Ancak bu durum, Yemeksepeti'nin konuya yaklaşımını ve duruşunu değiştirmemektedir. Bu doğrultuda, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu kişiyle tüm hizmet ilişkimizi derhal sonlandırdığımızı ve önümüzdeki dönemde bizimle çalışmaması adına tüm önlemleri aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik bir saygısızlığı kabul etmemiz ve görmezden gelmemiz mümkün değildir. Toplumsal değerlere saygıyı esas alan anlayışımızla sektördeki duruşumuzu hiçbir zaman değiştirmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
