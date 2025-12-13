Yemek Sepeti, Atatürk Portresine Tüküren Kuryenin Şirketle Olan Tüm İlişkilerini Sonlandırdı
Yemeksepeti, bir motokuryenin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresine asansörde tükürdüğü olayın ardından söz konusu kişiyle tüm çalışma ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Şirket, sosyal medya ve haber platformlarında gündeme gelen olayın büyük bir üzüntü ve hassasiyetle takip edildiğini ifade etti.
Çirkin saldırı dün sosyal medyada yayılmış ve gözaltı işlemi uygulanmıştı.
Yemek Sepeti söz konusu kurye ile tüm ilişiklerini kestiklerini duyurdu.
