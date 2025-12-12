onedio
article/comments
Aramaya Yeni Özellik Geliyor: Aramadan Önce Nedeninizi Bildireceksiniz

Hakan Karakoca
12.12.2025 - 22:33

Google, Android cihazlarda iletişimi daha şeffaf hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Beta aşamasında test edilen Call Reason (Arama Nedeni) sistemi, arayan kişiye çağrının nedenini ve aciliyet düzeyini arama başlamadan önce belirtme imkânı tanıyor. Bu açıklama, hem gelen arama ekranında hem de kaçırılan çağrılar bölümünde görüntülenerek kullanıcının aramaya dokunmadan durumu değerlendirmesini sağlıyor.

Bu özellik için rehberde kişinin kayıtlı olması gerekiyor.

Özellik, yalnızca birbirinin rehberinde kayıtlı olan ve Google’ın varsayılan Telefon uygulamasını kullanan kullanıcılar arasında çalışıyor. Bu sınırlama sayesinde özellikle yoğun iş temposunda telefonu hemen açamayan kişiler, çağrının önemini önceden görerek geri dönüşlerini daha kontrollü ve bilinçli şekilde planlayabiliyor.

Belli başlı uyarılar olacak.

Arayan kişi, mesaj yazmadan doğrudan “Bu arama önemli” benzeri bir ifadeyi işaretleyebiliyor ve bu hızlı uyarı yöntemi, telefonu sık sık meşgul olanlardan geri dönüş bekleyenler için ciddi bir kolaylık sağlıyor. Şu an yalnızca “Acil” etiketi sunuluyor; ancak Google’ın sonraki sürümlerde özel mesaj seçenekleri, emoji tabanlı bildirimler ve daha ayrıntılı arama nedenleri eklemeyi planladığı belirtiliyor. Böylece kullanıcılar, arama geçmişine baktıklarında bile görüşmenin gerekçesini açık biçimde görebilecek.

Hakan Karakoca
