Aramaya Yeni Özellik Geliyor: Aramadan Önce Nedeninizi Bildireceksiniz
Google, Android cihazlarda iletişimi daha şeffaf hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Beta aşamasında test edilen Call Reason (Arama Nedeni) sistemi, arayan kişiye çağrının nedenini ve aciliyet düzeyini arama başlamadan önce belirtme imkânı tanıyor. Bu açıklama, hem gelen arama ekranında hem de kaçırılan çağrılar bölümünde görüntülenerek kullanıcının aramaya dokunmadan durumu değerlendirmesini sağlıyor.
Bu özellik için rehberde kişinin kayıtlı olması gerekiyor.
Belli başlı uyarılar olacak.
