Aramaya Yeni Özellik Geliyor: Aramadan Önce Nedeninizi Bildireceksiniz

Arayan kişi, mesaj yazmadan doğrudan “Bu arama önemli” benzeri bir ifadeyi işaretleyebiliyor ve bu hızlı uyarı yöntemi, telefonu sık sık meşgul olanlardan geri dönüş bekleyenler için ciddi bir kolaylık sağlıyor. Şu an yalnızca “Acil” etiketi sunuluyor; ancak Google’ın sonraki sürümlerde özel mesaj seçenekleri, emoji tabanlı bildirimler ve daha ayrıntılı arama nedenleri eklemeyi planladığı belirtiliyor. Böylece kullanıcılar, arama geçmişine baktıklarında bile görüşmenin gerekçesini açık biçimde görebilecek.