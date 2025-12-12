TFF'den Cezalar Açıklandı: Galatasaray'a Tarihi Ceza Verildi

TFF, Galatasaray’a toplam 5,2 milyon lira, yönetici Abdullah Kavukcu’ya ise 3 milyon lira para cezası olmak üzere 8,2 milyon liralık yaptırım uyguladı. Kavukcu’ya ayrıca 45 gün hak mahrumiyeti verildi. Bunun yanında Galatasaray’ın iç saha maçları için statta sekiz tribünün kapatılması kararlaştırıldı.