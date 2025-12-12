onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
TFF'den Cezalar Açıklandı: Galatasaray'a Tarihi Ceza Verildi

TFF'den Cezalar Açıklandı: Galatasaray'a Tarihi Ceza Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.12.2025 - 18:45

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) son kararlarını açıkladı ve dört büyük kulübe bir dizi ceza verildi. Kararlar arasında para cezaları, tribün kapatma yaptırımları ve çeşitli disiplin ihlallerine yönelik ek yaptırımlar yer aldı. PFDK’nın değerlendirmesinde özellikle saha olayları ve sportmenliğe aykırı davranışlar öne çıktı.

Özellikle Galatasaray'a yüksek miktarda para cezası verildi. 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dört büyüklere ceza yağdı.

Dört büyüklere ceza yağdı.

TFF, PFDK’nın son kararlarını duyurdu ve dört büyük kulübe çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle ciddi cezalar uyguladı. Para cezaları, tribün kapatma ve sorumlu yöneticilere yönelik yaptırımlar karar metninde yer aldı. Galatasaray'a verilen cezalar ise dikkat çekti.

Galatasaray'a para cezası, hak mahrumiyeti, tribün kapatma gibi cezalar uygulandı.

Galatasaray'a para cezası, hak mahrumiyeti, tribün kapatma gibi cezalar uygulandı.

TFF, Galatasaray’a toplam 5,2 milyon lira, yönetici Abdullah Kavukcu’ya ise 3 milyon lira para cezası olmak üzere 8,2 milyon liralık yaptırım uyguladı. Kavukcu’ya ayrıca 45 gün hak mahrumiyeti verildi. Bunun yanında Galatasaray’ın iç saha maçları için statta sekiz tribünün kapatılması kararlaştırıldı.

Diğer kulüpler de cezalardan nasibini aldı.

Diğer kulüpler de cezalardan nasibini aldı.

Galatasaray’dan sonra en ağır yaptırımlar Beşiktaş’a uygulandı. Siyah-beyazlı kulüp 3,7 milyon lira para cezasına çarptırılırken, yönetici Serdal Adalı’ya 15 gün hak mahrumiyeti verildi. Fenerbahçe için 760 bin lira, Trabzonspor için ise 400 bin lira tutarında para cezası kararı açıklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
6
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın