Mustafa Sarıgül, Ofsaytın Kaldırılması İçin Meclisi Göreve Çağırdı
Siyasetin tanınan siması Mustafa Sarıgül, bu kez spor gündemine damgasını vurdu. Sosyal medyada sıkça paylaştığı videolarıyla dikkat çeken Sarıgül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a seslenerek futbol dünyasında köklü bir değişiklik önerdi. 'Ofsayt kuralı kaldırılmalı' diyerek tartışma başlatan Sarıgül, Süper Lig maçlarının yayınlarıyla ilgili de milyonların görüşünü dile getirdi.
Mustafa Sarıgül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek “Ofsaytın kalkması konusunda öncülük yapın. Ofsayt kalksın, hızlı futbol gelsin.” dedi. Yayıncı kuruluşa da değinen Sarıgül, 'Gençlerimiz maçları izleyemiyor, kahve köşelerinde kalıyorlar. Devletimizin gücü var, enerjisi var. Gelin lig maçlarını da TRT 1 ekranlarında yayınlayalım' dedi.
Mustafa Sarıgül'ün talepleri sosyal medyada da sıkça paylaşıldı ve özellikle maç yayınları hakkındaki sözleri destek gördü.
Sarıgül daha önce de ofsayt konusuyla gündeme gelmişti.
