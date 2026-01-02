onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Ekonomik Dönemi Yaşıyorsun?

etiket Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Ekonomik Dönemi Yaşıyorsun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.01.2026 - 17:01

Harcama alışkanlıkların her şeyi ama her şeyi anlatır... Sen bize harcama alışkanlıklarını söyle biz de şu anda içinde olduğun o ekonomik dönemi bulalım. E hazırsan hadi bakalım, finans testine başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ay başı maaş yattığında hangisini dersin?

2. Online alışveriş yapıyor musun?

3. Peki dışarıda kahve alımın nasıl?

4. Bir şey almadan önce ilk refleksin hangisi oluyor?

5. Ay sonunda hesabın...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şu sıralar senin için para...

7. Kredi kartı ekstresi geldiğinde...

8. Son olarak para biriktirebiliyor musun?

Ekonomik istikrar dönemindesin...

Sen şu an finansal olarak oldukça bilinçli bir dönemden geçiyorsun. Harcamalarını kontrol altında tutuyor, sürprizlere karşı hazırlıklı davranıyorsun. “Ay sonu gelir mi?” stresi senin için düşük seviyede... Plan yapmak sana güven veriyor ve bu sayede paranı yönetirken daha rahat hissediyorsun. Bazen kendini fazla temkinli bulabilirsin ama bu dönem, sana sağlam bir zemin oluşturuyor. Kısacası: Ekonomik olarak ayakların yere sağlam basıyor.

Dengede kalma dönemindesin!

Ne tamamen rahat ne de köşeye sıkışmış durumdasın. Harcamaların çoğu zaman kontrollü ama arada küçük kaçamaklar da oluyor. Bazen “biraz fazla mı harcadım?” diye düşünsen de genel tabloyu toparlamayı başarıyorsun. Tebrikler! Sen bu dönemde denge kurmayı öğreniyorsun. Hem bugünü yaşamak hem de yarını çok riske atmamak. Küçük ayarlamalarla çok daha rahat bir finansal düzene geçebilirsin.

Tüketim dönemindesin!

Şu sıralar senin için hayat biraz daha “keyif” odaklı ilerliyor. Harcamaların çoğu ruh halinle bağlantılı ve kendine iyi gelen şeylere yöneliyorsun. “Hak ettim” cümlesini sık kullanıyor olabilirsin... Tabii ki hak ediyorsun ama burada bütçeyi de gözetmek önemli. Ay sonunda ufak şaşkınlıklar yaşansa da, sen bu dönemi deneyim biriktirme olarak görüyorsun. Biraz daha farkındalık eklendiğinde, keyiften ödün vermeden dengeyi yakalaman mümkün.

Tasarruf alarmı dönemindesin!

Şu an senin için öncelik net: kontrollü gitmek. Harcamalarını minimumda tutuyor, her adımı hesaplıyorsun. Bazen bu durum seni yorabilir ama aslında oldukça farkındasın. Bu dönem, sana para yönetimiyle ilgili önemli alışkanlıklar kazandırıyor. Kendine çok yüklenmeden, küçük nefes alanları yaratırsan bu süreci daha rahat atlatabilirsin. Unutma, bu bir geçiş dönemi ama dikkat etmek çok önemli!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın