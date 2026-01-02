Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Ekonomik Dönemi Yaşıyorsun?
Harcama alışkanlıkların her şeyi ama her şeyi anlatır... Sen bize harcama alışkanlıklarını söyle biz de şu anda içinde olduğun o ekonomik dönemi bulalım. E hazırsan hadi bakalım, finans testine başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ay başı maaş yattığında hangisini dersin?
2. Online alışveriş yapıyor musun?
3. Peki dışarıda kahve alımın nasıl?
4. Bir şey almadan önce ilk refleksin hangisi oluyor?
5. Ay sonunda hesabın...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Şu sıralar senin için para...
7. Kredi kartı ekstresi geldiğinde...
8. Son olarak para biriktirebiliyor musun?
Ekonomik istikrar dönemindesin...
Dengede kalma dönemindesin!
Tüketim dönemindesin!
Tasarruf alarmı dönemindesin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın