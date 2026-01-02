Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Ekonomik Dönemi Yaşıyorsun?

Ne tamamen rahat ne de köşeye sıkışmış durumdasın. Harcamaların çoğu zaman kontrollü ama arada küçük kaçamaklar da oluyor. Bazen “biraz fazla mı harcadım?” diye düşünsen de genel tabloyu toparlamayı başarıyorsun. Tebrikler! Sen bu dönemde denge kurmayı öğreniyorsun. Hem bugünü yaşamak hem de yarını çok riske atmamak. Küçük ayarlamalarla çok daha rahat bir finansal düzene geçebilirsin.