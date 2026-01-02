onedio
3 - 9 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
02.01.2026 - 17:30

3 - 9 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 Ocak 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Orkide / Sırma / Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 Litre 429 TL

  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg 239 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Nar / Irmak Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 219,50 TL

  • Kemal Kükrer Nar Ekşisi 250 ml 172,50 TL

  • Kaşık-La Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 99,50 TL

  • Barilla Makarna 500 gr 42,95 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 69,50 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 65 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 65 TL

  • Fİnish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL

  • Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 32'li 179 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 159 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 135 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 109 TL

  • Kaanlar Tereyağı 500 gr 235 TL

  • Kebir Tereyağı 500 gr 260 TL

  • Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 159 TL

  • Dondurulmuş Piliç Kasap Köfte 1 Kg 129 TL

  • Piliç Döner 200 gr 67,50 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 65 TL

  • Çokça Kahvaltılık Sos 300 gr 39,50 TL

  • McVitie's Saklıköy Sütlü Kremalı Tam Tahıllı Bisküvi 4x100 gr 54,50 TL

  • Xroll Pötibör Bisküvi 1 Kg 63,50 TL

  • Milka Bubbles Çikolata 97 gr 59,50 TL

  • Torku Freama Kakaolu Fındık Krema 400 gr 72,50 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 145 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Didi Şeftali Aromalı Soğuk Çay 6x330 ml 80 TL

  • Doğuş Gurme Demlik Poşet Çay 100'lü 109 TL 

  • Lipton Yellow Label Demlik Poşet Çay 100'lü 109 TL

  • Nescafe Gold 100 gr 175 TL 

  • Nescafe Klasik 200 gr 175 TL 

  • Marmarabirlik Çizik Yeşil Zeytin 800 gr 135 TL

  • Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 750 gr 129 TL 

  • Balparmak Çıt Kapak Yayla Çiçek Balı 250 gr 139 TL

Tazenin Yıldızları

