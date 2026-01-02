onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
BİM'e Stanley Termos Geliyor! 9 Ocak 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Stanley Termos Geliyor! 9 Ocak 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.01.2026 - 10:28

9 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL

Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL

  • Dijitsu 50' QLED Google Tv 13.500 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

  • Kumtel Kablosuz Yüzey Temizleyici 2.750 TL

  • Heifer Çubuk Blender 899 TL

  • Sensörlü Çöp Kovası 799 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 299 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 599 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 750 TL

Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL

Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL

  • Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL

  • Tefal Düdüklü Tencere 6.750 TL

  • Tefal Simplicity Krep Tava 25 cm 649 TL

  • Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.200 TL

  • Çelik Termos 2 Litre 489 TL

  • Glass in love Büyük Cam Kase 2000 cc 219 TL

  • Glass in love Cam Lokumluk 119 TL

  • Rakle Bambu Standlı Baharatlık Seti 219 TL

  • Pazar Arabası 450 TL

  • 3 Katlı Kurutmalık 849 TL

  • Mini Ütü Masası 299 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL

Avansas Fotokopi Kağıdı 129 TL

Avansas Fotokopi Kağıdı 129 TL

  • Figürlü Tükenmez Kalemler 69 TL

  • Çıtçıt Pense Seti 429 TL

  • Sıcak Silikon Tabancası 229 TL

  • Çift Uçlu Renkli Akrilik Kalem 239 TL

  • Hobi Pens Seti 359 TL

Erkek Trekking Ayakkabı 699 TL

Erkek Trekking Ayakkabı 699 TL

  • Casilli Kadın Termal Tayt 209 TL

  • Dagi Erkek Pijama Takımı 599 TL

  • Dagi Kadın Pijama Takımı 579 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 299 TL

  • Lotto Tam Fermuarlı Polar Sweat 299 TL

  • Kadın Slip 5'li 199 TL

  • Casilli Sporcu Sütyeni 399 TL

  • Çocuk Desenli Külotlu Çorap 69 TL

  • Comfort Family Kız / Erkek Çocuk Termal Çorap 32 TL

  • Kadın - Erkek Termal Soket Çorap 59 TL

  • Erkek Soket Çorap 3'lü 59 TL

  • Kadın - Erkek Yün Soket Çorap 39 TL

  • Çocuk Çorap 5'li 89 TL

  • Şemsiye 139 TL

  • Peluş Patik 169 TL

  • Mandal Toka Çeşitleri 139 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 849 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 849 TL

  • Kirli Çamaşır Sepeti 339 TL

  • Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 109 TL

  • Hazneli Spreyli Camsil 119 TL

  • Benante Ahşap Kulplu Hasır Sepet 229 TL

  • Saplı Saklama Kabı 89 TL

  • Çamaşır Selesi 159 TL

  • Banyo Seti 249 TL

  • Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 139 TL

  • Renkli Cam Sıvı Sabunluk Çeşitleri 69 TL

  • Bölmeli Metal Deterjanlık 259 TL

  • Plastik Raf Ünitesi 259 TL

  • 2 Katlı Yapışkanlı Şampuanlık 199 TL

  • Desenli Su Kovası 59 TL

  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 39 TL

  • Kapı Arkası Askılık 139 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 469 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 469 TL

  • Dagi Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 950 TL

  • Kaydırmaz Tabanlık 59 TL

  • Banyo Paspası 99 TL

  • Banyo Paspas Seti 349 TL

  • Yüz Havlusu 99 TL

  • Su Emici Paspas 95 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın