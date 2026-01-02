BİM'e Stanley Termos Geliyor! 9 Ocak 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
9 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL
Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL
Avansas Fotokopi Kağıdı 129 TL
Erkek Trekking Ayakkabı 699 TL
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 849 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 469 TL
