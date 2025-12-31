ŞOK'a UFO Isıtıcı Geliyor! 3 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 3 - 6 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 - 6 Ocak 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Fakir Kişisel Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
Dinarsu Wellsoft Tv Battaniyesi 229 TL
Remaks TV Stand 180 cm Metal Leg 2.999 TL
Minisan 2100 Watt 3 Çubuk Quartz Soba 1.449 TL
