ŞOK'a UFO Isıtıcı Geliyor! 3 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.12.2025 - 13:24

ŞOK 3 - 6 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 - 6 Ocak 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Fakir Kişisel Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL

  • Altus Cam Kettle 899 TL 

  • Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü 249 TL 

  • Sinbo Tost Makinesi 499 TL

  • 4'lü Paşabahçe Timeless Su Bardağı 299 TL 

  • 2'li Paşabahçe Timeless Fincan 149 TL 

  • Paşabahçe Timeless Servis Tabağı 199 TL 

  • 4'lü Paşabahçe Timeless Kase 179 TL 

  • 4'lü Paşabahçe Timeless Meşrubat Bardağı 299 TL 

  • Paşabahçe Timeless 12 Parça Çay Seti 449 TL 

  • 2'li Paşabahçe Timeless Tatlı Tabağı 100 TL 

  • Paşabahçe Timeless Cam Kapaklı Karaf 149 TL 

  • Paşabahçe Timeless Sürahi 249 TL

  • Hayvan Figürlü Kupa 169 TL

  • Makyaj Organizeri 75 TL

  • Rooc Mutfak Makası 50 TL

Dinarsu Wellsoft Tv Battaniyesi 229 TL

  • Dinarsu Kalp Desenli Wellsoft Tv Battaniyesi 249 TL 

  • Çift Kişilik Çift Taraflı Yorgan 1.399 TL 

  • Penti Daima 50 Pantolon Çorabı 50 TL 

  • Penti Daima 50 Külotlu Çorap 109 TL 

  • 2'li Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı 44,95 TL 

  • Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap 69,95 TL 

  • 2'li Asonic Usb Şarjlı İnce / Kalem Pil 149 TL

  • Orbus GU10 Led Ampul 13 TL 

  • Panasonic Beyaz Işık Led Ampul 50 TL 

  • Matchbox Özel Lisanslı Arabalar 129 TL 

  • Hot Wheels Fırlatıcı ve Taşıyıcı Ejderha 649 TL 

  • Hot Wheels Akrobasi Pisti Yarış Seti 299 TL

  • Barbie Prılıtılı Bebekler 249 TL 

  • Barbie Prenses Bebekler 249 TL 

  • Polly Pocket Arkadaşları 119 TL 

  • Dollyland Minkie Şirin Bebek Aksesuarlı Set 199 TL 

  • Dollyland Luvlie Mezuniyet Balosu 100 TL 

  • Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar 59,95 TL

Remaks TV Stand 180 cm Metal Leg 2.999 TL

  • Zion Metalli Dekoratif 5 Raflı Kitaplık 1.499 TL

  • Venga Metal Ayaklı Çalışma Masası Atlantik Beyaz 1.499 TL

  • Santos Çapraz Ayaklı Metalli Çalışma Masası 1.599 TL

  • Orka 3'lü Metal Ayaklı Zigon Sehpa 899 TL

  • Positano Metalli İkili Yuvarlak Orta Sehpa Atlantik Çam 949 TL

  • Simroz Kirli Sepetli 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.599 TL

Minisan 2100 Watt 3 Çubuk Quartz Soba 1.449 TL

  • Minisan 2500 Watt 5 Çubuk Quartz Soba 1.649 TL

  • Altus Yağlı Radyatör 2.899 TL

  • UFO Infrared 2400 Watt Isıtıcı 4.799 TL

  • Raks Mika W2500 2300 W Duvar Tipi Isıtıcı 1.499 TL

  • Kiwi Elektrikli Fanlı Isıtıcı 499 TL

Seçili soba ve ısıtıcılarda sepette %10 net indirim fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

Yorum Yazın