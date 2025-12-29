onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
Amazon'da Büyük Depo Temizliği Başladı! Binlerce Üründe Kaçırılmayacak Fiyatlar

etiket Amazon'da Büyük Depo Temizliği Başladı! Binlerce Üründe Kaçırılmayacak Fiyatlar

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.12.2025 - 17:10

Amazon’da büyük Depo Temizliği başladı. Günlük hayatı kolaylaştıran ürünlerden ebeveynlerin favorilerine, teknolojiden kişisel bakıma kadar pek çok üründe kaçırılmayacak fiyatlarla stoklar bitiyor. Siz de bu fırsatta yer alan ürünleri merak ediyorsanız aşağıdan sizin için seçtiklerimize göz atabilirsiniz.

Bu içerik 29.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uygun fiyatıyla öne çıkan Cecotec Bamba RitualCare 890 Titanium Saç Düzleştirici ile başlayalım.

Uygun fiyatıyla öne çıkan Cecotec Bamba RitualCare 890 Titanium Saç Düzleştirici ile başlayalım.

Titanyum plakaları sayesinde saçı hızlı ve eşit ısıtan Cecotec saç düzleştirici; farklı sıcaklık ayarlarıyla saç tipine göre kullanım imkanı sunuyor. Daha az elektriklenme, daha pürüzsüz sonuçlar isteyenlerin radarına girmeli.

 761,29 TL fiyatıyla burada.

Büyük depo temizliğinde yer alan tüm ürünler burada.

Hala almayan kaldıysa yılın son fırsatı!

Hala almayan kaldıysa yılın son fırsatı!

Soğuk içecekleri saatlerce buz gibi, sıcak içecekleri ise uzun süre sıcak tutan Stanley Quencher; pipetli tasarımı ve büyük hacmiyle özellikle gün boyu su içmeyi alışkanlık haline getirmek isteyenlerin favorisi. 

Linkini buraya bıraktım.

Düdüklü tencere fobinizi yenmenizi sağlayacak Instant Pot Akıllı Pişirici👇

Düdüklü tencere fobinizi yenmenizi sağlayacak Instant Pot Akıllı Pişirici👇

Tek bir cihazla düdüklü tencere, slow cooker, pilav makinesi ve daha fazlasını kullanmak isteyenler için Instant Pot Duo mutfakta ciddi zaman kazandırıyor. Paslanmaz çelik yapısı ve çoklu pişirme programlarıyla pratikliğin tanımını değiştiriyor.

İndirimli fiyatıyla kaçırmamanız gereken ürünlerden biri.

Linkini buraya bıraktım.

Kullanıcı yorumu:

Muhteşem kolaylık, dibi tuttu, karıştı, karışmadı herhangi bir düşünce yaşamadan kullanabileceğimiz çok yönlü konforlu kolaylık.

Çocuklar için güvenli, ebeveynler için rahat bir seçenek!

Çocuklar için güvenli, ebeveynler için rahat bir seçenek!

Doğal içerikli oyun hamurları; el becerilerini geliştirmeye yardımcı olurken, zararlı maddeler içermeyen formülüyle öne çıkıyor. Eğitici ve eğlenceli bir hediye alternatifi arayanlar mutlaka göz atmalı.

Stoklar sınırlı bitmeden buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Büyük depo temizliğinde yer alan tüm ürünler burada.

Kuaförlerde gücüne hayran kaldığımız o saç kurutma makinesi👇

Kuaförlerde gücüne hayran kaldığımız o saç kurutma makinesi👇

Uygun fiyat yüksek performanslı ürünlerden biri. 

Linkini buraya bıraktım.

Kullanıcı yorumu:

Piyasada satılan bilindik markalara göre fiyatı gayet uygun, kaliteli ve berber kuaför benzeri esnafın tavsiye ettiği bir marka olup çocuğuma yurtta kullanması için aldım, kendisi de gayet memnun.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hem ebeveynlerin hem de bebeklerin favori ürünü.

Hem ebeveynlerin hem de bebeklerin favori ürünü.

0-9 ay (3-9 kg) arası bebekler için uygun olan bu otomatik bebek salıncağı, 6 vitesli uyarlanabilir hız ayarıyla bebeğin ritmine göre sallanıyor. Müzik özelliği ve çıkarılabilir oyuncak barı sayesinde hem sakinleştiriyor hem de keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

Fırsatı kaçırmadan buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Kulak içi baskı hissini sevmeyenler buraya!

Kulak içi baskı hissini sevmeyenler buraya!

Baseus AirGo 1 Ring Open-Ear TWS Kulaklık modelinin Open-ear tasarımı sayesinde çevreyle bağlantıyı koparmadan müzik dinleyebilir, telefon görüşmelerini rahatça yapabilirsiniz. Spor yaparken veya uzun süreli kullanımda konfor arayanlar için ideal.

942 TL'ye burada sizi bekliyor.

Büyük depo temizliğinde yer alan tüm ürünler burada.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın