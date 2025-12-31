onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 31 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
31.12.2025 - 12:11

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 31 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Starbucks Kahve Seti indiriminden Altınyıldız ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 31.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kahve tutkunlarının vazgeçilmezi Starbucks By Nespresso Kapsül Kahve Seti, bugün fırsat fiyatıyla sepete eklemelik!

Starbucks’ın ikonik lezzetlerini Nespresso uyumlu kapsüllerle buluşturan bu set, yoğun aroması ve dengeli tadıyla her yudumda farkını hissettiriyor.

Linki burada

Mutfakta hem zamandan kazanmak hem de daha hafif lezzetler hazırlamak isteyenler için indirimli fiyatıyla harika bir seçenek.

XXXL geniş kapasitesi sayesinde kalabalık sofralar için tek seferde pişirme imkânı sunarken, dokunmatik ekranı ve 10 hazır programı ile kullanımı son derece pratik.

Bugün %17 indirimde.

Linki burada

Sıcaklık ve Nem Ölçer Higrometre, evinizin veya ofisinizin iç ortam konforunu takip etmenin en pratik yolu!

Özellikle alerji, astım, bebek odası veya ev bitkileri gibi hassas ortamlarda fark yaratan bu cihaz, hem bilgi verici hem de pratik bir yardımcı olarak evinizin konforunu artırmak için güzel bir seçim. 

Bugün %8 indirimde.

Linki burada

Güne hem fit hem de lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenlerin favorisi Hazır Protein Pankek Karışımı!

Spor sonrası, sağlıklı kahvaltı ya da tatlı krizlerinde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bu karışım, şimdi 2'li paket %10 indirimli.

' MDZN özel koduyla +%10 indirim fırsatı daha yakalayabilirsiniz!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Glutensiz Jumbo Yulaf Ezmesi %40 İndirimli!

Mükemmel bir ara ve ana öğün alternatifi olan Fropie Glutensiz Jumbo Yulaf Ezmesi uzun süre tokluğu garanti ediyor.

İndirimli fiyatı 215.00 TL.

Linki burada

Havlu Saç Bandı, cilt dostu yapısı ve yumuşacık dokusuyla günlük bakım rutininizin vazgeçilmez parçası olmaya aday!

Duş sonrası, cilt bakımı ya da makyaj sırasında saçlarınızı nazikçe sabitlerken rahatsız etmez.  %100 pamuk kadife dokusu sayesinde hem emici hem de şık.

Bugün %50 indirimiyle 90.00 TL.

Linki burada

Tüm Kırlentlerde %45 İndirim Fırsatı!

Üstelik 4 al 3 öde fırsatı da mevcut!

Linki burada

Linens ürünlerinde sepet indirimleriyle yeni yıla evinizde taze bir dokunuş yapmak isteyenler için harika bir fırsat var!

3 al 1 öde fırsatıyla hemen sepete eklemelik!

Linki burada

Seçili Soba ve Isıtıcılarda Sepette %10 Net İndirim!

Kumtel Dual Orbit Kule Isıtıcı, kışın soğuk günlerinde ısınma ihtiyacınızı şık ve etkili bir şekilde karşılayan güçlü bir ısıtıcı.

Sepete özel fiyatı 2.609,10 TL.

Linki burada

Altınyıldız yılın son fırsatlarında sepette ekstra indirim ve kuponları kaçırma!

Sweatshirt & Polar 399, Kazak 549, Jean Pantolon 599, Gömlek 499, Eşofman Alt 449, Mont 1399, Takım Elbise 2499 TL'den başlayan fiyatlarla!

Linki burada

Aktivite Eğitici kitaplarda 3 al 2 öde fırsatıyla 1- 7 arası yaş her çocuğun bitirdiği setleri siz de keşfedin!

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

