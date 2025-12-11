onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Hapis Cezası Alan Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı Futboldan Men Edilecek mi?

Hapis Cezası Alan Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı Futboldan Men Edilecek mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.12.2025 - 23:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yeşil saha bahis ve şike soruşturması sürüyor. MASAK raporları, banka işlemleri ve HTS kayıtları incelemelerinin ardından, cuma günü İstanbul merkezli 17 ilde operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 39 şüpheliden 27 futbolcu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao’nun tutuklanmasına karar verdi.

Bu isimler için TFF'nin ne karar vereceği ise merak konusu... İbrahim Seten, TFF tarafındaki gelişmeleri aktardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahis operasyonunun etkileri sürüyor.

Bahis operasyonunun etkileri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yeşil saha bahis ve şike soruşturması sürüyor. MASAK raporları, banka işlemleri ve HTS kayıtları incelendikten sonra cuma günü İstanbul merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 39 şüpheliden 27’si futbolcu, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte birçok isme tutuklama kararı çıktı. 

Bu isimler arasında Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş da vardı. İkili ile ilgili TFF'nin de bir karar alması bekleniyor.

İbrahim Seten, iki futbolcu ile ilgili TFF'deki süreci aktardı.

İbrahim Seten, iki futbolcu ile ilgili TFF'deki süreci aktardı.

343 YouTube kanalında konuya dair açıklamalar yapan Seten, şu ifadeleri kullandı: 

'Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı ile ilgili savcılıktan tüm belgeler alınacak ve bu belgeler TFF Etik Kurulu'na teslim edilecek. Etik Kurulu, şikeye dönük bir manipülasyon yapıldığına karar verirse oyuncunun futboldan men edilmesi ve kulüplerin küme düşürülmesine kadar varabilecek sonuçları var. Burada bir süreç devam ediyor ama anladığımız kadarıyla daha başka isimler de olacak!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın