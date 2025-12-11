Hapis Cezası Alan Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı Futboldan Men Edilecek mi?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yeşil saha bahis ve şike soruşturması sürüyor. MASAK raporları, banka işlemleri ve HTS kayıtları incelemelerinin ardından, cuma günü İstanbul merkezli 17 ilde operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 39 şüpheliden 27 futbolcu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao’nun tutuklanmasına karar verdi.
Bu isimler için TFF'nin ne karar vereceği ise merak konusu... İbrahim Seten, TFF tarafındaki gelişmeleri aktardı.
Bahis operasyonunun etkileri sürüyor.
İbrahim Seten, iki futbolcu ile ilgili TFF'deki süreci aktardı.
