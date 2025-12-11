onedio
Samsunspor, Konferans Ligi'ndeki İlk Mağlubiyetini AEK'e Karşı Aldı

Samsunspor, Konferans Ligi'ndeki İlk Mağlubiyetini AEK'e Karşı Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
11.12.2025 - 22:38

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Samsunspor, Yunan ekibi AEK’i konuk etti. Teknik direktör Thomas Reis, Galatasaray maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı; Ntcham ve Satka sakatlık sonrası forma giyerken Coulibaly, Sousa ve Celil Yüksel eksik oldu. Samsunsporlu taraftarlar tribünleri bayraklarla doldurup takımlarına destek verdi. Samsunspor, Yunan takımlarıyla 7. kez karşılaşırken, geçmişte 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. 

Maç adeta iki devresi bambaşka şekillerde oynandı. İlk yarı maça ağırlığını koyan Samsunspor erken golle 1-0 öne geçerken, ikinci yarıda ise AEK maça ağırlığını koydu. Yunan ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı çevirdi ve üç puanı aldı.

Samsunspor maça fırtına gibi başladı.

Samsunspor maça fırtına gibi başladı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında ağırladığı Yunan ekibi AEK karşısında hızlı başladı ve 4. dakikada Moukoudi’nin ters kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. İlk yarıda Musaba ve Ntcham ile önemli fırsatlar bulan kırmızı-beyazlılar, kaleci Strakoşa’nın başarılı müdahaleleriyle de karşılaştı. Pereyra’nın müsait pozisyonlarda değerlendiremediği toplar ve Ntcham’ın sert şutları sonucu skor değişmedi ve ilk yarı Samsunspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı AEK'ten geri dönüş geldi.

İkinci yarı AEK'ten geri dönüş geldi.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf AEK oldu. Sarı siyahlı ekip 52.dakikada Rumen oyuncu Razvan Marin'in ayağından şık bir frikik golüyle skoru eşitledi. 

Maçta tempoyu dengelemek isteyen temsilcimiz rakibine ayak uydurmakta zorlandı. 63.dakikada bu kez Koita'nın golüne engel olamadık ve skor 2-1 oldu. 

85.dakikadan sonra Samsunspor ataklarını sıklaştırmak istese de sonuç alamadı ve ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
