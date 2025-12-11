Samsunspor, Konferans Ligi'ndeki İlk Mağlubiyetini AEK'e Karşı Aldı

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Samsunspor, Yunan ekibi AEK’i konuk etti. Teknik direktör Thomas Reis, Galatasaray maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı; Ntcham ve Satka sakatlık sonrası forma giyerken Coulibaly, Sousa ve Celil Yüksel eksik oldu. Samsunsporlu taraftarlar tribünleri bayraklarla doldurup takımlarına destek verdi. Samsunspor, Yunan takımlarıyla 7. kez karşılaşırken, geçmişte 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.

Maç adeta iki devresi bambaşka şekillerde oynandı. İlk yarı maça ağırlığını koyan Samsunspor erken golle 1-0 öne geçerken, ikinci yarıda ise AEK maça ağırlığını koydu. Yunan ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı çevirdi ve üç puanı aldı.