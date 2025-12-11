Samsunspor, Konferans Ligi'ndeki İlk Mağlubiyetini AEK'e Karşı Aldı
UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Samsunspor, Yunan ekibi AEK’i konuk etti. Teknik direktör Thomas Reis, Galatasaray maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı; Ntcham ve Satka sakatlık sonrası forma giyerken Coulibaly, Sousa ve Celil Yüksel eksik oldu. Samsunsporlu taraftarlar tribünleri bayraklarla doldurup takımlarına destek verdi. Samsunspor, Yunan takımlarıyla 7. kez karşılaşırken, geçmişte 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.
Maç adeta iki devresi bambaşka şekillerde oynandı. İlk yarı maça ağırlığını koyan Samsunspor erken golle 1-0 öne geçerken, ikinci yarıda ise AEK maça ağırlığını koydu. Yunan ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı çevirdi ve üç puanı aldı.
Samsunspor maça fırtına gibi başladı.
İkinci yarı AEK'ten geri dönüş geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın