YouTube’a Yüklediği 10 Saatlik Şömine Videosuyla 1 Milyon Dolar Kazandı
YouTube pek çok kişi önemli bir gelir kaynağı haline geldi. İzlenme rekoru kıran, yorum ve beğeni yağan videolar kullanıcısına ciddi rakamlar kazandırabiliyor. Bu 'ciddi' rakamı kazananlardan birine hem şaşıracaksınız hem de sosyal medyanın gücünü anlayacaksınız. Adeta bir dipsiz kuyu olan YouTube'a 9 yıl önce 10 saatlik bir şömine videosu yüklendi. 156 milyon izlenmeye ulaşan videodan elde edilen gelir ortaya çıktı. 'Fireplace 10 hours' isimli kullanıcının tek paylaştığı bu videodan kazandığı para dudak uçuklattı. Kazanç, X'te Türkiye ve dünya çapında gündem oldu.
YouTube'da 10 saatlik şömine videosu 156 milyon kez izlendi.
Şömine videosuyla 1 milyon 248 bin dolar kazandı.
X'te yapılan yorumlardan birkaçı şöyle oldu:
