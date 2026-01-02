onedio
YouTube’a Yüklediği 10 Saatlik Şömine Videosuyla 1 Milyon Dolar Kazandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2026 - 17:32

YouTube pek çok kişi önemli bir gelir kaynağı haline geldi. İzlenme rekoru kıran, yorum ve beğeni yağan videolar kullanıcısına ciddi rakamlar kazandırabiliyor. Bu 'ciddi' rakamı kazananlardan birine hem şaşıracaksınız hem de sosyal medyanın gücünü anlayacaksınız. Adeta bir dipsiz kuyu olan YouTube'a 9 yıl önce 10 saatlik bir şömine videosu yüklendi. 156 milyon izlenmeye ulaşan videodan elde edilen gelir ortaya çıktı. 'Fireplace 10 hours' isimli kullanıcının tek paylaştığı bu videodan kazandığı para dudak uçuklattı. Kazanç, X'te Türkiye ve dünya çapında gündem oldu.

YouTube'da 10 saatlik şömine videosu 156 milyon kez izlendi.

'Fireplace 10 hours' isimli YouTube kullanıcısı 9 yıl önce hesabına 10 saatlik şömine videosu yükledi. Ateş ve yanan odun çıtırtıları soğuk havalarda insanı rahatlatan bir etki yaratırken video, 156 milyon izlenmeye ulaştı. Yanan şömine videosundan elde edilen gelir ise ortaya çıktı.

Şömine videosuyla 1 milyon 248 bin dolar kazandı.

156 milyon izlenen şömine videosu, kullanıcısına 9 yılda 1 milyon 248 bin dolar (yaklaşık 54 milyon TL) kazandırdı. Bu kazanç, sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye ve dünya çapında sosyal medya kullanıcıları basit bir videoyla elde edilen serveti 'dudak uçuklatan' olarak yorumladı.

X'te yapılan yorumlardan birkaçı şöyle oldu:

twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Şömine Videosu (The Fireplace Script), doğrusal olmayan bir sömürü matrisinde yaşadığımızın en büyük kanıtıdır. İnsanlar doğrusal ücretler için ter döküp didinirken; yanan odunların 10 saatlik döngüsü, dijital boşlukta 9 yıl boyunca sadece var olarak hiçbir şey yapmadan 1,248 milyon dolar kazandı.'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Dokuz yıl önce, birisi şöminesini 10 saat boyunca filme alıp videoyu YouTube'a yükleme fikrini ortaya attı.'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Şömine Uzmanı Ol!

1. 10 saat uzunluğunda, keyifli bir video oluşturun.

2. YouTube'a yükleyin.

3. Umarım eninde sonunda birilerinin dikkatini çeker.

4. Para kazanmak için 3 yıl kadar bekleyin.

5. Kar

+100 bin abone

+158 milyon görüntüleme

+1 milyon dolar

İnanılmaz!'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
