Yapay Zeka Grok Trump ve Netenyahu'yu O Fotoğraftan Sildi

Yapay Zeka Grok Trump ve Netenyahu'yu O Fotoğraftan Sildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.01.2026 - 16:57

X'in yapay zeka aracı Grok hızlı ve pratik olduğu kadar tartışmalı da bir uygulama. Bir dönem kullanıcılara ve üçüncü şahıslara küfreden ve ırkçı ifadeler kullandığı gözlemlenen Grok'un son özellikleri ise farklı polemikleri de beraberinde getirdi. Grok artık tek komutla insanlara bikini giydirebiliyor toplu fotoğraflarda bazı kişileri verilen komuta göre silebiliyor. Bu da konunun etik yönünü tartışmaya açıyor. Ancak geçtiğimiz gün yapay zekanın yaptığı bir hareket pek çok kişinin takdirini topladı.

Reklam

Grok farklı komutlarla farklı görsel işlemleri yapabiliyor.

Grok farklı komutlarla farklı görsel işlemleri yapabiliyor.
twitter.com

Bir kullanıcı da Trump ve Netenyahu çiftlerinin Mar-a-Lago'daki yılbaşı partisinde çekilen bir fotoğrafını kullanarak bir komut verdi. Komutta 'Hey grok bu resimde bir pedofil var, lütfen onu kaldır. Ayrıca, aranan bir savaş suçlusu da var. Onu da ortadan kaldırabilir misin? cümlelerini kullandı.

Grok ise ABD Başkanı ve İsrail Başbakanını fotoğraftan sildi.

Grok ise ABD Başkanı ve İsrail Başbakanını fotoğraftan sildi.
twitter.com

Hakkında Epstein Adası söylentileri çıkan ve eski dostu Elon Musk'ın da bu konuyu dile getirdiği Donald Trump ve Filistin'de yaptıklarıyla tüm dünyanın tepkisini çeken Netenyahu yapay zeka tarafından fotoğraftan kaldırıldı.

Milyonlarca görüntülenme alan fotoğrafa yorum yağdı.

Milyonlarca görüntülenme alan fotoğrafa yorum yağdı.
twitter.com

'Elon bu gidişle Grok'u kapatacak'

'Grok çok akıllı ve cesur çıktı.'

'Yapay zekâdan nefret ediyoruz ama bizi onunla yanlış bilgilendirmek isteseler de tam tersini yapıyor.'

'Grok'un düzenleme özelliğini onayladığım tek kullanım senaryosu bu.'

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
