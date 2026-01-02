Yapay Zeka Grok Trump ve Netenyahu'yu O Fotoğraftan Sildi
X'in yapay zeka aracı Grok hızlı ve pratik olduğu kadar tartışmalı da bir uygulama. Bir dönem kullanıcılara ve üçüncü şahıslara küfreden ve ırkçı ifadeler kullandığı gözlemlenen Grok'un son özellikleri ise farklı polemikleri de beraberinde getirdi. Grok artık tek komutla insanlara bikini giydirebiliyor toplu fotoğraflarda bazı kişileri verilen komuta göre silebiliyor. Bu da konunun etik yönünü tartışmaya açıyor. Ancak geçtiğimiz gün yapay zekanın yaptığı bir hareket pek çok kişinin takdirini topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Grok farklı komutlarla farklı görsel işlemleri yapabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Grok ise ABD Başkanı ve İsrail Başbakanını fotoğraftan sildi.
Milyonlarca görüntülenme alan fotoğrafa yorum yağdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın