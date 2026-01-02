Yapay Zeka Grok Trump ve Netenyahu'yu O Fotoğraftan Sildi

X'in yapay zeka aracı Grok hızlı ve pratik olduğu kadar tartışmalı da bir uygulama. Bir dönem kullanıcılara ve üçüncü şahıslara küfreden ve ırkçı ifadeler kullandığı gözlemlenen Grok'un son özellikleri ise farklı polemikleri de beraberinde getirdi. Grok artık tek komutla insanlara bikini giydirebiliyor toplu fotoğraflarda bazı kişileri verilen komuta göre silebiliyor. Bu da konunun etik yönünü tartışmaya açıyor. Ancak geçtiğimiz gün yapay zekanın yaptığı bir hareket pek çok kişinin takdirini topladı.