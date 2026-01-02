onedio
Haberler
TV
Uzak Şehir'in Yeni Bölüm Tarihinden Survivor'daki Tuvalet İsyanına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Kızılcık Şerbeti Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
TV Editörü
02.01.2026 - 23:53

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

2 Ocak Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Yeni sezonun en iddialı işlerinden "Doktor Başka Hayatta" daha başlamadan kaotik olaylarla gündem oldu.

Alina Boz, NOW'ın 'Doktor Başka Hayatta' dizisinin başrolü için anlaşmasına rağmen habersizce kadrodan çıkarılmıştı. Yerine yönetmen Ketche'nin isteği üzerine Sıla Türkoğlu gelirken Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alina Boz, mahkemeye başvurarak tazminat aldı.

Detaylar:

Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay Çetin, tuvalet sıkıntısı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

Survivor 2026 bomba gibi başladı. Hem Ünlüler hem Gönüllüler yarışmada zorluklar yaşarken Ünlüler takımının iddialı isimlerinden Seren Ay Çetin, yaşadığı tuvalet sıkıntısını gözyaşlarıyla anlattı. Ada hayatına adapte olmakta zorlandığını açıklayan Seren Ay Çetin, özellikle gece karanlıkta tuvalete gitmekte zorlandığını ve duş alamadığı için sıkıntı yaşadığını anlatırken hüngür hüngür ağladı.

Detaylar:

2025 yılında yerli diziler arasında inanılmaz bir mücadele yaşandı.

Uzak ŞehirTaşacak Bu DenizEşref RüyaKızılcık Şerbeti gibi diziler en çok reytingi alan işlerden oldu. Liderlik için rekabetin kızıştığı 2025'te TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok reyting alan yerli dizileri sıraladık.

Detaylar:

TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, sezonun en sevilen işlerinin başında yer alıyor. Uzak Şehir'i tahtından eden Taşacak Bu Deniz, sosyal medyada yoğun ilgi görürken bir izleyici, komşusuyla yaşadığı absürt olayı anlattı. Taşacak Bu Deniz fanı komşusunun yeni bölüm fragmanına verdiği tepkiyi kendi evinden duyduğunu belirten seyirci, dizinin popülerliğini bir kez daha hatırlattı.

Detaylar:

Sihirli Annem, Selena, Geniş Aile gibi dizilerde izlediğimiz Zuhal Topal, uzun süredir oyunculuk yapmıyor.

Yemekteyiz'in sunucusu Zuhal Topal, uzun süredir oyunculuk yapmıyor. Setlere ne zaman geri döneceği merak edilirken O Ses Türkiye Yılbaşı programında Gupse Özay bu konuyu gündeme getirdi. Zuhal Topal'ın oyunculuğa geri dönmesi gerektiğini belirten Gupse Özay, stüdyoda alkış topladı.

Detaylar:

Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne Özcan Deniz konuk oldu.

Şarkıcı Özcan DenizATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümüne konuk oldu. 1 milyon TL değerindeki soruya kadar ilerleyen Özcan Deniz, yarışmada kendi şarkısıyla alakalı bir soruda takıldı ve joker hakkını kullandı.

Detaylar:

Yerli diziler, yılbaşı tatili nedeniyle ertelendi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, televizyondaki yılbaşı arası nedeniyle 2 haftalık bir ara vermişti. Yeni bölümünün 12 Ocak Pazartesi günü yayınlanacağı duyurulduktan sonra Uzak Şehir seyircisi yoğun tepki göstermişti. Seyircinin ısrarları sonuç verdi ve Uzak Şehir'in yeni bölüm yayın tarihi değiştirilerek erkene çekildi.

Detaylar:

31 Aralık günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tartışma olmuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni yılda da kaldığı yerden devam ediyor. 31 Aralık günü yayınlanan bölümde dikkat çeken bir an yaşanmıştı. Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan arasında bir tartışma olmuş ardından ise tatlıya bağlanmıştı. Ancak bugün (2 Ocak Cuma) yayınlanan yeni bölüme Rahmi Özkan katılmadı.

Detaylar:

Kanal D, yeni dizisi Daha On Yedi için anlaşmaların sağlandığını açıkladı.

2026’da başlaması planlanan birçok dizi duyurusu yapılmıştı. Hatta içlerinden bazı projeler için oyuncu seçimleri de gerçekleşmiş başrollerin kim olacağı duyurulmuştu. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı başlaması planlanan dizilerin iptal edildiğini öğrenmiştik, ertelenenler de olmuştu.

Şimdiyse Kanal D’den yeni bir hamla geldi. İptallerin aksine yeni dizi duyurusu yaptı.

Detaylar:

Survivor 2026 geçtiğimiz akşam (1 Ocak Perşembe) ilk bölümüyle ekranlardaydı.

Ünlüler & Gönüllüler konseptiyle izleyici karşısına çıkan program, yine heyecanı doruklara taşımayı başardı. Acun Ilıcalı, bu sezon değişen kurallar olduğundan bahsetti. Özellikle eleme sistemine dair detaylar dikkat çekti.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla öyle bir başladı ki, ilk birkaç hafta gündemden düşmek bilmedi.

Kızılcık Şerbeti bu sezon aksiyonlarla doluydu. Diziden ayrılan başroller oldu, senaryo değişti, set kaosları sosyal medyaya yansıdı derken diziseverler yaşananları anbean takipteydi. Son olarak da diziye eski oyunculardan geri dönüş olacağı açıklanmıştı. Birkaç bölümdür diziye girmesi beklenen oyuncu bölümlerde yer almayınca bir aksilik olduğu anlaşılmıştı. Birsen Altuntaş da işlerin değiştiğini aktardı.

Detaylar:

