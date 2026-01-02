Uzak Şehir'in Yeni Bölüm Tarihinden Survivor'daki Tuvalet İsyanına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
2 Ocak Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Yeni sezonun en iddialı işlerinden "Doktor Başka Hayatta" daha başlamadan kaotik olaylarla gündem oldu.
Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay Çetin, tuvalet sıkıntısı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.
2025 yılında yerli diziler arasında inanılmaz bir mücadele yaşandı.
TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.
Sihirli Annem, Selena, Geniş Aile gibi dizilerde izlediğimiz Zuhal Topal, uzun süredir oyunculuk yapmıyor.
Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne Özcan Deniz konuk oldu.
Yerli diziler, yılbaşı tatili nedeniyle ertelendi.
31 Aralık günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tartışma olmuştu.
Kanal D, yeni dizisi Daha On Yedi için anlaşmaların sağlandığını açıkladı.
Survivor 2026 geçtiğimiz akşam (1 Ocak Perşembe) ilk bölümüyle ekranlardaydı.
Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla öyle bir başladı ki, ilk birkaç hafta gündemden düşmek bilmedi.
