Rahmi Özkan, Müge Anlı’yla Canlı Yayındaki Tartışması Sonrası Programa Çıkmadı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni yılda da kaldığı yerden devam ediyor. 31 Aralık günü yayınlanan bölümde dikkat çeken bir an yaşanmıştı. Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan arasında bir tartışma olmuş ardından ise tatlıya bağlanmıştı. Ancak bugün (2 Ocak Cuma) yayınlanan yeni bölüme Rahmi Özkan katılmadı.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
31 Aralık günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tartışma olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tartışmanın ardından bugün Müge Anlı izleyicilerinin dikkatini çeken bir detay oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın