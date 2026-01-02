onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Rahmi Özkan, Müge Anlı’yla Canlı Yayındaki Tartışması Sonrası Programa Çıkmadı!

Rahmi Özkan, Müge Anlı’yla Canlı Yayındaki Tartışması Sonrası Programa Çıkmadı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.01.2026 - 12:36

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni yılda da kaldığı yerden devam ediyor. 31 Aralık günü yayınlanan bölümde dikkat çeken bir an yaşanmıştı. Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan arasında bir tartışma olmuş ardından ise tatlıya bağlanmıştı. Ancak bugün (2 Ocak Cuma) yayınlanan yeni bölüme Rahmi Özkan katılmadı. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

31 Aralık günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tartışma olmuştu.

31 Aralık günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tartışma olmuştu.

Müge Anlı ile Rahmi Özkan arasında gerginlik çıkmıştı. Rahmi Özkan’ın, programdaki konuk olan Arif Göçer’e verdiği fikir karşısında Müge Anlı karşı çıkmış, 'Benim programımda bunları konuşmayın bunlar çok çirkin şeyler' demişti. Rahmi Özkan ise “Yanlış konuştunuz. Beni tanıyorsunuz siz. Lütfen bana karşı yaptığınız o konuşmayı düzeltin' diyerek cevap vermişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Tartışmanın ardından bugün Müge Anlı izleyicilerinin dikkatini çeken bir detay oldu.

Tartışmanın ardından bugün Müge Anlı izleyicilerinin dikkatini çeken bir detay oldu.

Rahmi Özkan’ın, programa katılmadığı görüldü. İzleyiciler tartışma nedeniyle mi programa katılmadığını merak etti. Tamamen ayrılıp ayrılmadığı da düşünüldü. Ancak Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda olduğu için gelemediğini aktardı.

“Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi, ancak onlar çok endişeliler. Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın