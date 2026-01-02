Rahmi Özkan, Müge Anlı’yla Canlı Yayındaki Tartışması Sonrası Programa Çıkmadı!

Rahmi Özkan’ın, programa katılmadığı görüldü. İzleyiciler tartışma nedeniyle mi programa katılmadığını merak etti. Tamamen ayrılıp ayrılmadığı da düşünüldü. Ancak Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda olduğu için gelemediğini aktardı.

“Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi, ancak onlar çok endişeliler. Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var”