Survivor Geri Döndü: 1 Ocak Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Yeni yıl olduğu için diziler ara vermişti. TV8’in sevilen programı Survivor ise ilk bölümüyle ekranlardaydı. İzleyiciler Survivor’ın reyting açılışını merak etti. Gelin detaylara geçelim!
İşte 1 Ocak Perşembe gününün reyting sonuçları…
Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler ilk bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu.
İşte 1 Ocak Perşembe Total Sıralaması 👇
İşte 1 Ocak Perşembe AB Sıralaması 👇
İşte 1 Ocak Perşembe ABC1 Sıralaması 👇
