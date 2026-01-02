onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor Geri Döndü: 1 Ocak Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Survivor Geri Döndü: 1 Ocak Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.01.2026 - 12:10

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Yeni yıl olduğu için diziler ara vermişti. TV8’in sevilen programı Survivor ise ilk bölümüyle ekranlardaydı. İzleyiciler Survivor’ın reyting açılışını merak etti. Gelin detaylara geçelim!

İşte 1 Ocak Perşembe gününün reyting sonuçları…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler ilk bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu.

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler ilk bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu.

Total’de 6,45 reyting aldı, AB’de 6,07, ABC1’de ise 6,71 oranıyla geceyi kapattı. Survivor’ın yeni sezonu merakla bekleniyordu, ilk bölüm oranları ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yorumlandı ve ilk bölüm için oldukça yeterli görüldü. 

Survivor’ın ardından ise Esra Erol’da programı sıralamalarda ikinci olarak yer aldı. 

Perşembe günleri ekranlarda Halef: Köklerin Çağrısı ve Veliaht dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluşuyordu. Ancak bahsettiğimiz üzere diziler yeni yıl tatili verdi ve yeni bölümleriyle ekrana gelmedi.

İşte 1 Ocak Perşembe Total Sıralaması 👇

İşte 1 Ocak Perşembe Total Sıralaması 👇

İşte 1 Ocak Perşembe AB Sıralaması 👇

İşte 1 Ocak Perşembe AB Sıralaması 👇

İşte 1 Ocak Perşembe ABC1 Sıralaması 👇

İşte 1 Ocak Perşembe ABC1 Sıralaması 👇

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın