Ünlü Futbolcu Paul Pogba'nın Yeni Yatırımı Herkesi Şaşırttı: Deve Yarışı Takımına Ortak Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.12.2025 - 18:19

Şeyhlerin sporu olarak bilinen deve yarışlarında, binlerce hayran çöl pistlerini doldurarak robot jokeylerin büyük ödüller için yarışmasını izliyor. Şimdi profesyonel deve yarışlarının yeni ve yüksek profilli bir yatırımcısı var: Paul Pogba .

Monaco'nun orta saha oyuncusu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkelerinde yarışan dünyanın ilk profesyonel deve yarış takımı olan Suudi Arabistan merkezli Al Haboob'a hissedar olmasının nedeninin, 'bu sporu küresel bir platforma taşımak' istemesi olduğunu söyledi.

Kaynak - Guardian

Dünyanın en pahalı devesine sahip olmak istiyor.

Eski Manchester United yıldızı, “Yeni şeyler denemeyi, alışılmışın dışına çıkmayı her zaman sevdim; bu ister oyun stilim, ister kendimi ifade edişim ya da saha dışındaki hayata bakışım olsun. Aynı yaklaşım kariyerimin iş tarafına da taşındı” dedi.

Deve yarışçılığı ciddi sermaye gerektiren bir alan olarak biliniyor; en iyi yarış develeri milyonlarca sterline alıcı buluyor ve organizasyonlar yüksek ödül havuzları sunuyor. Örneğin geçen yıl dünyanın en prestijli yarışlarından AlUla Deve Kupası’nda 16 yarışın toplam ödülü 6,4 milyon dolar (4,81 milyon sterlin) olarak belirlenmişti.

2016’da Juventus’tan Manchester United’a 89 milyon sterlin karşılığında transfer edilerek dönemin en pahalı futbolcusu olan Pogba, şimdi de dünyanın en değerli yarış devesine sahip olmayı hedefliyor.

Geçmişte deve yarışları "istismar" iddialarıyla karşılaşmıştı.

Pogba, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bir gün dünyanın en pahalı devesine sahip olmak benim için harika bir dönüm noktası olur; hem eğlenceli hem anlamlı hem de gerçekten heyecan verici. Belki bunu bir gün gerçekleştirebiliriz” dedi.

Girişimciler Omar Almaeena ve Safwan Modir tarafından kurulan Al Haboob, uluslararası arenada yarışan ilk modern deve yarışı takımı olarak öne çıkıyor. Modir, takımın hedeflerinin yalnızca sporda başarıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Geçmişte düşük hayvan refahı standartları ve çocuk jokey kullanımı nedeniyle eleştirilen deve yarışlarında bugün GPS destekli robot jokeyler kullanılıyor. Modir ayrıca Al Haboob’un develerinin dünya standartlarında bakım ve eğitimle hazırlandığını ifade etti.

Pogba, boş zamanlarında YouTube'dan yarışlar izlediğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda yasaklı madde içeren bir takviye kullandığı için aldığı 18 aylık cezanın ardından futbola dönen Pogba, bu alana yatırım yapmasının nedeninin spora duyduğu ilgi olduğunu vurguladı.

“Boş zamanlarımda YouTube’dan pek çok yarış izledim, teknikleri ve stratejileri anlamak için araştırmalar yaptım,” dedi. “Beni en çok etkileyen şey ise bu sporda herkesin ortaya koyduğu adanmışlık oldu. Sonuçta spor spordur; yürek, fedakârlık ve takım çalışması ister.”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
