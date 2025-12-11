Ünlü Futbolcu Paul Pogba'nın Yeni Yatırımı Herkesi Şaşırttı: Deve Yarışı Takımına Ortak Oldu

Eski Manchester United yıldızı, “Yeni şeyler denemeyi, alışılmışın dışına çıkmayı her zaman sevdim; bu ister oyun stilim, ister kendimi ifade edişim ya da saha dışındaki hayata bakışım olsun. Aynı yaklaşım kariyerimin iş tarafına da taşındı” dedi.

Deve yarışçılığı ciddi sermaye gerektiren bir alan olarak biliniyor; en iyi yarış develeri milyonlarca sterline alıcı buluyor ve organizasyonlar yüksek ödül havuzları sunuyor. Örneğin geçen yıl dünyanın en prestijli yarışlarından AlUla Deve Kupası’nda 16 yarışın toplam ödülü 6,4 milyon dolar (4,81 milyon sterlin) olarak belirlenmişti.

2016’da Juventus’tan Manchester United’a 89 milyon sterlin karşılığında transfer edilerek dönemin en pahalı futbolcusu olan Pogba, şimdi de dünyanın en değerli yarış devesine sahip olmayı hedefliyor.