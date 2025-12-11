Ünlü Futbolcu Paul Pogba'nın Yeni Yatırımı Herkesi Şaşırttı: Deve Yarışı Takımına Ortak Oldu
Şeyhlerin sporu olarak bilinen deve yarışlarında, binlerce hayran çöl pistlerini doldurarak robot jokeylerin büyük ödüller için yarışmasını izliyor. Şimdi profesyonel deve yarışlarının yeni ve yüksek profilli bir yatırımcısı var: Paul Pogba .
Monaco'nun orta saha oyuncusu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkelerinde yarışan dünyanın ilk profesyonel deve yarış takımı olan Suudi Arabistan merkezli Al Haboob'a hissedar olmasının nedeninin, 'bu sporu küresel bir platforma taşımak' istemesi olduğunu söyledi.
Dünyanın en pahalı devesine sahip olmak istiyor.
Geçmişte deve yarışları "istismar" iddialarıyla karşılaşmıştı.
Pogba, boş zamanlarında YouTube'dan yarışlar izlediğini açıkladı.
